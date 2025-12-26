سانا: 3 قتلى و5 مصابين في حصيلة أولية لانفجار حمص

الرئيس عون يدين الاعتداء الارهابي على المسجد في حمص: ندعم سوريا في حربها ضد الإرهاب وفي سعيها إلى بناء دولة الحرية والديمقراطية والحداثة والسماح

