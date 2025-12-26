أ.ف.ب عن مسؤول روسي: أوكرانيا تسعى إلى نسف المفاوضات بشأن الخطة الأميركية للسلام

سقطت صباح اليوم نيران رشاشات ثقيلة من مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق، قرب دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في قرية بسطرا، بعد انفجار قنبلة يدوية في مكان قريب.



