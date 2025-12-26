أ.ف.ب عن مسؤول روسي: أوكرانيا تسعى إلى نسف المفاوضات بشأن الخطة الأميركية للسلام

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، أنّ وزراء خارجية مصر والصومال وتركيا يُنددون باعتراف إسرائيل بأرض الصومال كدولة ذات سيادة، مؤكدين رفضهم أي محاولات لفرض واقع جديد أو اتخاذ إجراءات تمس بسيادة الصومال.
سقطت صباح اليوم نيران رشاشات ثقيلة من مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق، قرب دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في قرية بسطرا، بعد انفجار قنبلة يدوية في مكان قريب.
ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يخطط لعرض معلومات استخباراتية على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في محاولة لإقناعه بدعم توسيع العمليات ضد حزب الله.