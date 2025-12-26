القناة 13: نتنياهو يسعى لتوسيع الضربات على حزب الله

وأضافت القناة أن لا تخطط حالياً لأي مناورة برية في بسبب تعقيدات الطقس الشتوي، لكنها ترى أن الضربات على غير كافية في مواجهة سرعة إعادة بناء قدراته. وتسعى تل أبيب لتنفيذ عمليات عسكرية ذات تأثير أكبر من الضربات الحالية لضمان تقويض قدرات الحزب بشكل فعال.