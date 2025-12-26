الأخبار
عربي و دولي

القناة 13: نتنياهو يسعى لتوسيع الضربات على حزب الله

2025-12-26 | 14:35
القناة 13: نتنياهو يسعى لتوسيع الضربات على حزب الله
القناة 13: نتنياهو يسعى لتوسيع الضربات على حزب الله

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يخطط لعرض معلومات استخباراتية على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في محاولة لإقناعه بدعم توسيع العمليات ضد حزب الله.

وأضافت القناة أن إسرائيل لا تخطط حالياً لأي مناورة برية واسعة في لبنان بسبب تعقيدات الطقس الشتوي، لكنها ترى أن الضربات الأخيرة على حزب الله غير كافية في مواجهة سرعة إعادة بناء قدراته. وتسعى تل أبيب لتنفيذ عمليات عسكرية ذات تأثير أكبر من الضربات الحالية لضمان تقويض قدرات الحزب بشكل فعال.

القناة 13: نتنياهو يسعى لتوسيع الضربات على حزب الله

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

لبنان

الجيش الإسرائيلي

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

جنوب لبنان

Aljadeed
انفجار داخل جامع الامام علي بن ابي طالب للطائفة العلوية في حي وادي الذهب في حمص اثناء تواجد المصلين
نتنياهو والشرع: اجتماع محتمل؟

اقرأ ايضا في عربي و دولي

انفجارات قوية في كييف تستبق لقاء ترامب وزيلينسكي
03:44

انفجارات قوية في كييف تستبق لقاء ترامب وزيلينسكي

يجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، الأحد في فلوريدا، لمناقشة خطة إنهاء الحرب، في إطار مفاوضات لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة، وفق وكالة "الصحافة الفرنسية".

03:44

انفجارات قوية في كييف تستبق لقاء ترامب وزيلينسكي

يجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، الأحد في فلوريدا، لمناقشة خطة إنهاء الحرب، في إطار مفاوضات لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة، وفق وكالة "الصحافة الفرنسية".

دعوة من خامنئي!
03:25

دعوة من خامنئي!

أشاد المرشد الأعلى الإيراني، السيد علي خامنئي، بـ"مواجهة شباب إيران للهجوم العنيف للجيش الأميركي وذيله في المنطقة"، مؤكداً أن "الحاجة الملحّة اليوم هي إلى نظام إسلامي عادل على المستويين الوطني والدولي".

03:25

دعوة من خامنئي!

أشاد المرشد الأعلى الإيراني، السيد علي خامنئي، بـ"مواجهة شباب إيران للهجوم العنيف للجيش الأميركي وذيله في المنطقة"، مؤكداً أن "الحاجة الملحّة اليوم هي إلى نظام إسلامي عادل على المستويين الوطني والدولي".

الكويت تصعّد موقفها تجاه خطوة إسرائيل بالصومال
03:16

الكويت تصعّد موقفها تجاه خطوة إسرائيل بالصومال

أكدت وزارة الخارجية الكويتية على "دعم ​دولة الكويت​ التام لسيادة ​جمهورية الصومال الفيدرالية​ الشقيقة على كافة أراضيها"، معربة عن رفض الكويت "لما تم الإعلان عنه مؤخراً بشأن الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يُعرف بإقليم أرض الصومال".

03:16

الكويت تصعّد موقفها تجاه خطوة إسرائيل بالصومال

أكدت وزارة الخارجية الكويتية على "دعم ​دولة الكويت​ التام لسيادة ​جمهورية الصومال الفيدرالية​ الشقيقة على كافة أراضيها"، معربة عن رفض الكويت "لما تم الإعلان عنه مؤخراً بشأن الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يُعرف بإقليم أرض الصومال".

انفجارات قوية في كييف تستبق لقاء ترامب وزيلينسكي
03:44
دعوة من خامنئي!
03:25
الكويت تصعّد موقفها تجاه خطوة إسرائيل بالصومال
03:16
السعودية تدعو للحل السلمي للقضية الجنوبية باليمن
02:44
بالفيديو: اعتقال ضباط نظام الأسد بأسمائهم وهوياتهم؟!
02:36
رجّي يفتح أزمة دبلوماسية مع 3 دول.. وإمتعاض رئاسي (أساس ميديا)
01:54
