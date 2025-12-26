القناة 13: نتنياهو يسعى لتوسيع الضربات على حزب الله

وأضافت القناة أن إسرائيل لا تخطط حالياً لأي مناورة برية واسعة في لبنان بسبب تعقيدات الطقس الشتوي، لكنها ترى أن الضربات الأخيرة على حزب الله غير كافية في مواجهة سرعة إعادة بناء قدراته. وتسعى تل أبيب لتنفيذ عمليات عسكرية ذات تأثير أكبر من الضربات الحالية لضمان تقويض قدرات الحزب بشكل فعال.
يجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، الأحد في فلوريدا، لمناقشة خطة إنهاء الحرب، في إطار مفاوضات لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة، وفق وكالة "الصحافة الفرنسية".
أشاد المرشد الأعلى الإيراني، السيد علي خامنئي، بـ"مواجهة شباب إيران للهجوم العنيف للجيش الأميركي وذيله في المنطقة"، مؤكداً أن "الحاجة الملحّة اليوم هي إلى نظام إسلامي عادل على المستويين الوطني والدولي".
أكدت وزارة الخارجية الكويتية على "دعم دولة الكويت التام لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كافة أراضيها"، معربة عن رفض الكويت "لما تم الإعلان عنه مؤخراً بشأن الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يُعرف بإقليم أرض الصومال".