إلغاء ألف رحلة طيران في هذا البلد!

وتوقعت الأرصاد الجوية تساقط ثلوج كثيفة في منطقة البحيرات الكبرى ونيويورك، حيث أعلن عمدة المدينة، إريك آدمز، حالة إنذار وجهز طواقم لإزالة الثلوج عن الطرقات. وتأثرت مطارات نيويورك وشيكاغو بشكل خاص، مع إلغاء 785 رحلة في نيويورك وحدها.
ونصحت السلطات المسافرين بتوخي الحذر على الطرقات خلال هذه الفترة الباردة والعاصفة.
يجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، الأحد في فلوريدا، لمناقشة خطة إنهاء الحرب، في إطار مفاوضات لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة، وفق وكالة "الصحافة الفرنسية".
أشاد المرشد الأعلى الإيراني، السيد علي خامنئي، بـ"مواجهة شباب إيران للهجوم العنيف للجيش الأميركي وذيله في المنطقة"، مؤكداً أن "الحاجة الملحّة اليوم هي إلى نظام إسلامي عادل على المستويين الوطني والدولي".
أكدت وزارة الخارجية الكويتية على "دعم دولة الكويت التام لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كافة أراضيها"، معربة عن رفض الكويت "لما تم الإعلان عنه مؤخراً بشأن الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يُعرف بإقليم أرض الصومال".