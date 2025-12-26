إلغاء ألف رحلة طيران في هذا البلد!

ألغيت أكثر من 1190 رحلة طيران في يوم الجمعة، وسط تحذيرات من عاصفة ثلجية قوية تضرب مناطق الوسط والشمال الشرقي. كما سجلت تأخيرات لحوالي 3974 رحلة أخرى، وفق بيانات موقع "فلايتاوير".



