رجّي يفتح أزمة دبلوماسية مع 3 دول.. وإمتعاض رئاسي (أساس ميديا)

تثير ممارسات رجّي قلقًا في الأوساط الحكومية، بعد رفضه توقيع مراسيم تعيين ثلاثة سفراء وافق على اعتمادهم في قبرص واليابان والغابون. وتشير مصادر وزارية إلى أن هذا التأخير قد يهدّد العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول، خصوصًا بعد الاتفاق الأخير لترسيم الحدود البحرية مع قبرص، ودور الغابون في احتضان جالية لبنانية كبيرة.

وفي جلسة مجلس الوزراء ، أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون على ضرورة احترام قرارات المجلس، معتبرًا أن أي خلاف يجب أن يبقى ضمن أطر النظام ولا يعطل عمل الحكومة.

وتشير معلومات إلى أن سبب تأخر توقيع المراسيم قد يعود إلى استدعاءات سابقة لهؤلاء السفراء إلى الإدارة المركزية، لكن مسؤولين قريبين من يرون أن رفض الوزير عرقلة قرارات المجلس يُضرّ بمصالح العليا ويحوّل القرار السياسي إلى خدمة أجندة حزبية شخصية.