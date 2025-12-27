تلفزيون سوريا: حرس الحدود يعتقل 12 ضابطًا من النظام السابق على الحدود السورية اللبنانية

يجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، الأحد في فلوريدا، لمناقشة خطة إنهاء الحرب، في إطار مفاوضات لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة، وفق وكالة "الصحافة الفرنسية".



