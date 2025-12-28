الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
15
o
البقاع
3
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
10:44
سقوط كارثي لطائرة في البحر (فيديو)
06:07
طوابير العائدين.. من لبنان الى سوريا
05:33
بالفيديو وفي غزة.. وضع صعب تحت الأمطار
03:48
بالفيديو: لقطة صاعقة!
16:46
السنيورة اشترى أوهام "ابو عمر" وعريمط؟ (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
الجامعة العربية: الاعتراف الإسرائيلي بـ"إقليم أرض الصومال" غير قانوني
2025-12-28 | 08:59
A-
A+
الجامعة العربية: الاعتراف الإسرائيلي بـ"إقليم أرض الصومال" غير قانوني
مقالات ذات صلة
بيان لدول عربية وإسلامية وإفريقية: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال يعكس عدم اكتراثها الواضح والتام بالقانون الدولي
رئيس الصومال: عمل نتنياهو العدواني بالاعتراف بجزء من المنطقة الشمالية للصومال مخالف للقانون الدولي
بعد اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال".. بيان من القاهرة
الجامعة العربية: الاعتراف الإسرائيلي بـ"إقليم أرض الصومال" غير قانوني
عربي و دولي
العربية:
الاعتراف
الإسرائيلي
بـ"إقليم
الصومال"
قانوني
العودة الى الأعلى
غرق سوريين بعبور حدودي في فيضانات شمال لبنان (صورة)
بيان مشترك من 21 دولة: رفض قاطع لاعتراف إسرائيل بصوماليلاند
اقرأ ايضا في عربي و دولي
09:00
تلفزيون سوريا: عودة الهدوء إلى اللاذقية وطرطوس بعد ساعات من التوترات الأمنية فيها
09:00
تلفزيون سوريا: عودة الهدوء إلى اللاذقية وطرطوس بعد ساعات من التوترات الأمنية فيها
08:50
سانا: انتشار قوى الأمن والشرطة العسكرية بمحيط دوار الأزهري باللاذقية لضمان الأمن وحماية الممتلكات
08:50
سانا: انتشار قوى الأمن والشرطة العسكرية بمحيط دوار الأزهري باللاذقية لضمان الأمن وحماية الممتلكات
07:57
سانا: استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي برصاص مسلحين من الفلول في اللاذقية
07:57
سانا: استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي برصاص مسلحين من الفلول في اللاذقية
يحدث الآن
فن
11:01
بعد طلاقه من داليا مصطفى.. أخبار عن زواج شريف سلامة ونيللي كريم تثير الجدل وهي ترد
خاص الجديد
10:51
هنا بيروت - علي زبيب - الحلقة الكاملة
محليات
10:44
سقوط كارثي لطائرة في البحر (فيديو)
اخترنا لك
تلفزيون سوريا: عودة الهدوء إلى اللاذقية وطرطوس بعد ساعات من التوترات الأمنية فيها
09:00
سانا: انتشار قوى الأمن والشرطة العسكرية بمحيط دوار الأزهري باللاذقية لضمان الأمن وحماية الممتلكات
08:50
سانا: استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي برصاص مسلحين من الفلول في اللاذقية
07:57
اجتماع قطري سعودي لمناقشة التطورات اللبنانية
06:40
مظاهرات في الساحل السوري.. ومطالبة بالفيدرالية
06:32
بالفيديو وفي غزة.. وضع صعب تحت الأمطار
05:33
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
09:02
قاسم: ليس مطلوباً من الدولة أن تكون شرطياً لدى إسرائيل
2025-12-27
بزشكيان: حرب شاملة تُشنّ على إيران
2025-11-15
مارك ضو عن خطاب نعيم قاسم: لاخطر على المستوطنات والخطر علينا!
2025-12-24
الحدث - الحلقة الكاملة - 24-12-2025
2025-09-10
لبناني ارتبط اسمه بقضية البيجر واتهم بالتجسس.. محي الدين حسنة يشرح لـ"الجديد" طبيعة أعماله وحكم البراءة (فيديو)
2025-12-10
الميكانيزم ستحكم لبنان والانتخابات تحت إدارتها؟! (الأنباء الكويتية)
بالفيديو
بالفيديو
05:58
يارا بو منصف تعلق لاول مرة على تشبيهها بـ دانييلا رحمة وتعترف: مش سهلة تلاقي حدا تحبه
13:10
مقدمة النشرة المسائية 27-12-2025
2025-12-27
الجيش يفتش منازل في الجنوب.. مراسل الجديد يتابع
2025-12-27
الحدث - علي نور الدين - الحلقة الكاملة
2025-12-26
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025
2025-12-26
الحدث - وليد أبو سليمان_ الحلقة الكاملة 26-12-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
01:58
حزب الله أمام بيان منتظر… ما الذي يُحضَّر؟ (الأنباء الكويتية)
محليات
01:58
حزب الله أمام بيان منتظر… ما الذي يُحضَّر؟ (الأنباء الكويتية)
محليات
11:11
موسم "إنفلونزا".. إرشادات من وزارة الصحة!
محليات
11:11
موسم "إنفلونزا".. إرشادات من وزارة الصحة!
عربي و دولي
01:43
غرق سوريين بعبور حدودي في فيضانات شمال لبنان (صورة)
عربي و دولي
01:43
غرق سوريين بعبور حدودي في فيضانات شمال لبنان (صورة)
عربي و دولي
02:27
نتنياهو سيطلب "الضوء الأخضر".. ولكن!
عربي و دولي
02:27
نتنياهو سيطلب "الضوء الأخضر".. ولكن!
محليات
16:46
السنيورة اشترى أوهام "ابو عمر" وعريمط؟ (شاهد الفيديو)
محليات
16:46
السنيورة اشترى أوهام "ابو عمر" وعريمط؟ (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
04:28
بعد غرق سوريين.. الجيش اللبناني يوضّح: لم نتدخل!
عربي و دولي
04:28
بعد غرق سوريين.. الجيش اللبناني يوضّح: لم نتدخل!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025