الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

الداخلية السورية: داعش كان ينوي تنفيذ هجمات على احتفالات العام الجديد بعدة محافظات

2026-01-01 | 04:37
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الداخلية السورية: داعش كان ينوي تنفيذ هجمات على احتفالات العام الجديد بعدة محافظات
الداخلية السورية: داعش كان ينوي تنفيذ هجمات على احتفالات العام الجديد بعدة محافظات
مقالات ذات صلة
الداخلية السورية: داعش كان ينوي تنفيذ هجمات على احتفالات العام الجديد بعدة محافظات

عربي و دولي

السورية:

تنفيذ

هجمات

احتفالات

العام

الجديد

محافظات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بحضور نتنياهو.. ترامب يكشف عن أمنيته للعام 2026! (فيديو)
"سنة مليئة بالفرح والسلام والازدهار".. السفارة الأميركية تُعايد اللبنانيين

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بحضور نتنياهو.. ترامب يكشف عن أمنيته للعام 2026! (فيديو)
Play
05:20

بحضور نتنياهو.. ترامب يكشف عن أمنيته للعام 2026! (فيديو)

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حفل رأس السنة في مارالاغو بولاية فلوريدا عن أمنيته للعام الجديد.
وقال ترامب ردا على سؤال بشأن أمنيته لعام 2026: "السلام على الأرض"، وهي الأمنية ذاتها التي تمناها خلال عام 2025 مع بدء ولايته الثانية.
وكان قد حضر حفل رأس السنة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

05:20

بحضور نتنياهو.. ترامب يكشف عن أمنيته للعام 2026! (فيديو)

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حفل رأس السنة في مارالاغو بولاية فلوريدا عن أمنيته للعام الجديد.
وقال ترامب ردا على سؤال بشأن أمنيته لعام 2026: "السلام على الأرض"، وهي الأمنية ذاتها التي تمناها خلال عام 2025 مع بدء ولايته الثانية.
وكان قد حضر حفل رأس السنة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

"سنة مليئة بالفرح والسلام والازدهار".. السفارة الأميركية تُعايد اللبنانيين
02:39

"سنة مليئة بالفرح والسلام والازدهار".. السفارة الأميركية تُعايد اللبنانيين

نشرت السفارة الأميركية في بيروت عبر حسابها على منصة "إكس"، معايدة للبنانيين بمناسبة حلول العام الجديد.


02:39

"سنة مليئة بالفرح والسلام والازدهار".. السفارة الأميركية تُعايد اللبنانيين

نشرت السفارة الأميركية في بيروت عبر حسابها على منصة "إكس"، معايدة للبنانيين بمناسبة حلول العام الجديد.


"2026 عام حاسم".. ماذا قال رئيس الأركان الاسرائيلي؟
02:09

"2026 عام حاسم".. ماذا قال رئيس الأركان الاسرائيلي؟

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، إن "إسرائيل عازمة على نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية"، واصفاً العام 2026 بالحاسم لأمن اسرائيل.

02:09

"2026 عام حاسم".. ماذا قال رئيس الأركان الاسرائيلي؟

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، إن "إسرائيل عازمة على نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية"، واصفاً العام 2026 بالحاسم لأمن اسرائيل.

يحدث الآن

اخترنا لك
بحضور نتنياهو.. ترامب يكشف عن أمنيته للعام 2026! (فيديو)
05:20
"سنة مليئة بالفرح والسلام والازدهار".. السفارة الأميركية تُعايد اللبنانيين
02:39
"2026 عام حاسم".. ماذا قال رئيس الأركان الاسرائيلي؟
02:09
"إضعاف حزب الله وعملية عسكرية".. على طاولة نتنياهو!
15:15
هجمات على إيران في 2026… وتعهد من ترامب
09:11
أدرعي يزعم بحصاد العام: هذا هو عدد انتهاكات حزب الله للاتفاق!
2025-12-31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026