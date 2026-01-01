الداخلية السورية: داعش كان ينوي تنفيذ هجمات على احتفالات العام الجديد بعدة محافظات

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حفل رأس السنة في مارالاغو بولاية فلوريدا عن أمنيته للعام الجديد.

وقال ترامب ردا على سؤال بشأن أمنيته لعام 2026: "السلام على الأرض"، وهي الأمنية ذاتها التي تمناها خلال عام 2025 مع بدء ولايته الثانية.

وكان قد حضر حفل رأس السنة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.