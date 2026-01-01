بحضور نتنياهو.. ترامب يكشف عن أمنيته للعام 2026! (فيديو)

View this post on Instagram
وقعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في جنوب غربي إيران اليوم الخميس، وفق ما أفادت وكالة "فارس" للأنباء، في اليوم الخامس لتجمّعات متفرقة تنظّم احتجاجا على غلاء المعيشة في مدن عدة في البلاد، بحسب ما أوردت "فرانس برس".
أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان اوردته وكالة الأنباءالسورية"سانا"، أنه "في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب، ونتيجة المتابعة الدقيقة لتحركات خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وبناءً على التعاون المعلوماتي مع الجهات الشريكة في هذا المجال، توافرت معلومات حول نية التنظيم تنفيذ عمليات انتحارية وهجمات تستهدف احتفالات رأس السنة في عدد من المحافظات، ولا سيما مدينة حلب، عبر استهداف الكنائس وأماكن التجمعات المدنية".