الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

عمدة نيويورك يلغي حظر مقاطعة إسرائيل

2026-01-02 | 08:52
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عمدة نيويورك يلغي حظر مقاطعة إسرائيل
عمدة نيويورك يلغي حظر مقاطعة إسرائيل

وقع عمدة نيويورك الجديد، زهران ممداني، أول أمر تنفيذي في ولايته، قضى بإلغاء حظر مقاطعة إسرائيل، إضافة إلى إلغاء جميع الأوامر التنفيذية التي أصدرها سلفه إريك آدامز بعد اتهامه بالفساد الفيدرالي في أيلول 2024.

وشمل القرار إلغاء الحظر الذي كان آدامز قد فرضه في شباط 2024، إلى جانب إلغاء اعتماد تعريف "التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة" لمعاداة السامية، والذي يصنّف بعض أشكال انتقاد إسرائيل على أنها معاداة للسامية.
وقال ممداني إن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان "بداية جديدة" لإدارته، مؤكداً أن "اليوم يمثل الخطوة الأولى في بناء حكومة تعمل لصالح جميع سكان نيويورك". وأضاف أن "الأوامر التي جرى إلغاؤها صدرت في فترة «فقد فيها العمدة السابق ثقة الجمهور"، لا سيما بعد توجيه اتهامات جنائية بحقه".
وأوضح ممداني أن تلك المرحلة كانت "نقطة تحول في حياة العديد من سكان نيويورك، حيث شعروا بأن السياسة لم تعد تعني لهم شيئاً"، معتبراً أن إلغاء هذه الأوامر "تصحيح لمسار الحوكمة بما يتماشى مع قيم الشفافية والعدالة والحرية".
وفي خطاب تنصيبه، تعهد ممداني بأن "يضرب مثالاً يُحتذى به للعالم"، مؤكداً أن "اليسار يمكنه أن يحكم". وقال: "سنكون محط أنظار الكثيرين. يريدون أن يعرفوا ما إذا كان اليسار قادراً على الحكم ومواجهة التحديات. وباتحادنا وعزيمتنا، سنفعل ما يجيده سكان نيويورك: سنضرب مثالاً يُحتذى به للعالم".
 
مقالات ذات صلة
عمدة نيويورك يلغي حظر مقاطعة إسرائيل

عربي و دولي

نيويورك

إسرائيل

زهران ممداني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في برعم شمال إسرائيل
بعد ظهور كدمات على يده.. ترامب يكسر صمته

اقرأ ايضا في عربي و دولي

مواجهات عنيفة في إيران (فيديو)
09:31

مواجهات عنيفة في إيران (فيديو)

دخلت موجة الاحتجاجات المعيشية في إيران يومها السادس. حيث شهدات مدينة همدان مواجهات عنيفة بالأسلحة.

09:31

مواجهات عنيفة في إيران (فيديو)

دخلت موجة الاحتجاجات المعيشية في إيران يومها السادس. حيث شهدات مدينة همدان مواجهات عنيفة بالأسلحة.

في ذكرى اغتيال قاسم سليماني.. إيران تتوعد
05:22

في ذكرى اغتيال قاسم سليماني.. إيران تتوعد

كتبت السفارة الإيرانية في لبنان في منشور على منصة "أكس": "أن اغتيال قاسم سليماني بأمر مباشر من رئيس أميركا مثالا واضحًا على إرهاب الدولة"، وأكدت أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقدم آمري العملية ومرتكبيها إلى العدالة".

05:22

في ذكرى اغتيال قاسم سليماني.. إيران تتوعد

كتبت السفارة الإيرانية في لبنان في منشور على منصة "أكس": "أن اغتيال قاسم سليماني بأمر مباشر من رئيس أميركا مثالا واضحًا على إرهاب الدولة"، وأكدت أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقدم آمري العملية ومرتكبيها إلى العدالة".

شمخاني يرد على ترامب: أي يد تتدخل بذريعة أمن إيران ستُقطع قبل أن تصل
05:12

شمخاني يرد على ترامب: أي يد تتدخل بذريعة أمن إيران ستُقطع قبل أن تصل

رد المستشار السياسي للمرشد الايراني علي شمخاني على تهديدات ترامب، قائلاً:

05:12

شمخاني يرد على ترامب: أي يد تتدخل بذريعة أمن إيران ستُقطع قبل أن تصل

رد المستشار السياسي للمرشد الايراني علي شمخاني على تهديدات ترامب، قائلاً:

يحدث الآن

اخترنا لك
مواجهات عنيفة في إيران (فيديو)
09:31
في ذكرى اغتيال قاسم سليماني.. إيران تتوعد
05:22
شمخاني يرد على ترامب: أي يد تتدخل بذريعة أمن إيران ستُقطع قبل أن تصل
05:12
"عليهم أن يولوا اهتمامًا بسلامة جنودهم".. لاريجاني يرد على ترامب
04:44
في خضم موجة الاحتجاجات في إيران.. ترامب يحذّر
04:25
بعد إطلاق صاروخ إعتراضي على الحدود اللبنانية.. أفيخاي يزعم
03:56
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026