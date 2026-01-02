عمدة نيويورك يلغي حظر مقاطعة إسرائيل

وشمل القرار إلغاء الحظر الذي كان آدامز قد فرضه في شباط 2024، إلى جانب إلغاء اعتماد تعريف " لإحياء ذكرى المحرقة" لمعاداة السامية، والذي يصنّف بعض أشكال انتقاد على أنها معاداة للسامية.وقال ممداني إن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان "بداية " لإدارته، مؤكداً أن " يمثل الخطوة الأولى في بناء حكومة تعمل لصالح جميع سكان ". وأضاف أن "الأوامر التي جرى إلغاؤها صدرت في فترة «فقد فيها العمدة السابق ثقة الجمهور"، لا سيما بعد اتهامات جنائية بحقه".وأوضح ممداني أن تلك المرحلة كانت "نقطة تحول في حياة العديد من سكان نيويورك، حيث شعروا بأن السياسة لم تعد تعني لهم شيئاً"، معتبراً أن إلغاء هذه الأوامر "تصحيح لمسار الحوكمة بما يتماشى مع قيم الشفافية والعدالة والحرية".وفي خطاب تنصيبه، تعهد ممداني بأن "يضرب مثالاً يُحتذى به للعالم"، مؤكداً أن "اليسار يمكنه أن يحكم". وقال: "سنكون محط أنظار الكثيرين. يريدون أن يعرفوا ما إذا كان اليسار قادراً على الحكم ومواجهة التحديات. وباتحادنا وعزيمتنا، سنفعل ما يجيده سكان نيويورك: سنضرب مثالاً يُحتذى به للعالم".