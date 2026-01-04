بعد فنزويلا.. من هي الدول التي ستكون هدفًا لأميركا؟

وقال ماركو روبيو إنه سيكون قلقا بعض الشيء لو كان مسؤولا في الحكومة الكوبية في أعقاب العملية العسكرية الأميركية التي جرت في فنزويلا وأدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.
وصرح روبيو، الذي كان لديه اهتمام طويل الأمد بكل من فنزويلا وكوبا: "لو كنت أعيش في هافانا وكنت في الحكومة، لكنت قلقا على الأقل قليلا".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب
وجه، تحذيرا شديد اللهجة لرئيس كولومبيا غوستافو بيترو، بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقال ترامب
، في مؤتمر صحفي
تعليقا على اعتقال مادورو، إن بيترو "يصنع الكوكايين ويرسلونه إلى الولايات المتحدة
، لذا عليه التنبه".