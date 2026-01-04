بعد فنزويلا.. من هي الدول التي ستكون هدفًا لأميركا؟

ألمح الأميركي ماركو روبيو، إلى أن كوبا قد تكون الهدف التالي لمساعي إدارة لاستعادة الهيمنة الأميركية في النصف من الأرضية، بينما وجه الرئيس الأميركي تحذيرا شديد اللهجة لرئيس كولومبيا غوستافو بيترو.

وقال ماركو روبيو إنه سيكون قلقا بعض الشيء لو كان مسؤولا في الحكومة الكوبية في أعقاب العملية العسكرية الأميركية التي جرت في فنزويلا وأدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.



وصرح روبيو، الذي كان لديه اهتمام طويل الأمد بكل من فنزويلا وكوبا: "لو كنت أعيش في هافانا وكنت في الحكومة، لكنت قلقا على الأقل قليلا".



وكان الرئيس الأميركي وجه، تحذيرا شديد اللهجة لرئيس كولومبيا غوستافو بيترو، بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



وقال ، في تعليقا على اعتقال مادورو، إن بيترو "يصنع الكوكايين ويرسلونه إلى ، لذا عليه التنبه".