4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

مادورو مكبَّلًا في نيويورك - شاهد الفيديو

2026-01-04 | 01:19
مادورو مكبَّلًا في نيويورك - شاهد الفيديو
مادورو مكبَّلًا في نيويورك - شاهد الفيديو

مادورو مكبَّلًا في نيويورك - شاهد الفيديو

عربي و دولي

مادورو

أميركا

مكبل

Aljadeed
بعد فنزويلا.. من هي الدول التي ستكون هدفًا لأميركا؟
الخارجية الصينية: ندعو الولايات المتحدة إلى ضمان سلامة مادورو وزوجته والإفراج عنهما فورا وحل القضية عبر الحوار

"انتظروا وراقبوا ".. أسرار جديدة تكشف عن عملية اعتقال مادورو
02:18

"انتظروا وراقبوا ".. أسرار جديدة تكشف عن عملية اعتقال مادورو

أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية معلومات تُفيد بأنّ العملية الأميركية في فنزويلا كانت مقرّرة ليلة رأس السنة (31 كانون الأول / ديسمبر 2025)، حيث كانت وحدات كوماندوز نخبوية من الجيش الأميركي في حالة تأهّب في منطقة الكاريبي، وتستعدّ لاقتحام ملجأ مُحصَّن في كاراكاس لاعتقال مادورو وزوجته، إلّا أنّ حالة الطقس المضطربة حالت دون ذلك… "انتظروا وراقبوا".

02:18

"انتظروا وراقبوا ".. أسرار جديدة تكشف عن عملية اعتقال مادورو

أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية معلومات تُفيد بأنّ العملية الأميركية في فنزويلا كانت مقرّرة ليلة رأس السنة (31 كانون الأول / ديسمبر 2025)، حيث كانت وحدات كوماندوز نخبوية من الجيش الأميركي في حالة تأهّب في منطقة الكاريبي، وتستعدّ لاقتحام ملجأ مُحصَّن في كاراكاس لاعتقال مادورو وزوجته، إلّا أنّ حالة الطقس المضطربة حالت دون ذلك… "انتظروا وراقبوا".

بعد فنزويلا.. من هي الدول التي ستكون هدفًا لأميركا؟
01:21

بعد فنزويلا.. من هي الدول التي ستكون هدفًا لأميركا؟

ألمح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إلى أن كوبا قد تكون الهدف التالي لمساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستعادة الهيمنة الأميركية في النصف الغربي من الكرة الأرضية، بينما وجه الرئيس الأميركي تحذيرا شديد اللهجة لرئيس كولومبيا غوستافو بيترو.

01:21

بعد فنزويلا.. من هي الدول التي ستكون هدفًا لأميركا؟

ألمح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إلى أن كوبا قد تكون الهدف التالي لمساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستعادة الهيمنة الأميركية في النصف الغربي من الكرة الأرضية، بينما وجه الرئيس الأميركي تحذيرا شديد اللهجة لرئيس كولومبيا غوستافو بيترو.

"انتظروا وراقبوا ".. أسرار جديدة تكشف عن عملية اعتقال مادورو
02:18
بعد فنزويلا.. من هي الدول التي ستكون هدفًا لأميركا؟
01:21
الخارجية الصينية: ندعو الولايات المتحدة إلى ضمان سلامة مادورو وزوجته والإفراج عنهما فورا وحل القضية عبر الحوار
00:06
بالصورة وهو مكبَّل.. مادورو في مقر إدارة مكافحة المخدرات الأميركية
00:06
رويترز: طائرة تقل مادورو وصلت قبل قليل إلى نيويورك
16:38
رويترز: صادرات النفط الفنزويلية متوقفة تماما مع امتناع ناقلات النفط عن المغادرة وسط الاضطرابات السياسية
16:30
