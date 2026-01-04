ترامب يحذّر رودريغيز.. وهذا ما قاله عن الصلة بين فنزويلا وغرينلاند

وأكد في حديثه مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية أن بلاده ستتولى إدارة في مرحلة انتقالية.

وقال إن"إعادة البناء هناك وتغيير النظام، سمّوه ما شئتم، هو أفضل من القائم حاليًّا، معتبرًا أن "إعادة البناء ليست أمرًا سيئا في فنزويلا، البلاد بلغت الجحيم. هي بلاد فاشلة، هي بلاد في وضع كارثي من كل النواحي".

وكرر ترامب مطلبه بأن يصبح إقليم غرينلاند التابع للدنمارك والمتمتع بحكم ذاتي، جزءا من .

وقال "نحتاج الى غرينلاند بالتأكيد. نحتاج إليه من أجل الأمن".

وردًا على سؤال عما اذا كانت العملية العسكرية في فنزويلا مؤشرًا على ما قد تقوم به الولايات المتحدة في غرينلاند، قال ترامب: "عليهم أن يروا ذلك بأنفسهم. لا أعرف فعلا".