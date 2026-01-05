كوبا تعلن مقتل 32 موطنًا خلال العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا

وأصدرت الحكومة بيانًا جاء فيه أنه "نتيجة الهجوم الإجرامي الذي شنته حكومة ضد البوليفارية الشقيقة فقد 32 كوبيّا حياتهم في العمليات القتالية".وأشارت إلى أن "العسكريّين القتلى، وجميعهم أعضاء في المسلحة الثورية أو الكوبية، كانوا يقومون بمهمات في فنزويلا "بناء على طلب الهيئات النظيرة" في ذلك البلد، معلنة الحداد الوطني لمدة يومين".وأضاف البيان أن "هؤلاء الجنود قاموا بواجبهم بكرامة وبطولة وسقطوا، بعد مقاومة شرسة، في قتال مباشر ضد المهاجمين أو نتيجة قصف".وكتب الرئيس ميغيل دياز كانيل على منصة إكس "الشرف والمجد للمقاتلين الكوبيين الشجعان الذين سقطوا أثناء مواجهة الإرهابيين الذين يرتدون زيا إمبرياليا".