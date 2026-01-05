مادورو يتجوّل في شوارع نيويورك (فيديو)

View this post on Instagram
ظهر أحمد الأحمد، الذي نجح في انتزاع سلاح أحد المهاجمين خلال إطلاق النار على شاطئ بونداي بالعاصمة الأسترالية منتصف الشهر الماضي،
أعلنت الحكومة الكوبية أن "32 من مواطنيها قُتلوا خلال الهجوم الذي شنته القوات الأميركية على فنزويلا والذي انتهى باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو".
رفض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو التهديدات والاتهامات التي وجهها إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه تاجر مخدرات.