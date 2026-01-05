بطل سيدني بين الجماهير (فيديو)

View this post on Instagram
أظهر مقطع فيديو متداول الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو يتجول في سيارة مكشوفة في احد شوارع ولاية نيويورك الأميركية.
أعلنت الحكومة الكوبية أن "32 من مواطنيها قُتلوا خلال الهجوم الذي شنته القوات الأميركية على فنزويلا والذي انتهى باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو".
رفض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو التهديدات والاتهامات التي وجهها إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه تاجر مخدرات.