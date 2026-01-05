عاجل
الغارات الإسرائيلية استهدفت الوادي الواقع بين الصرفند والسكسكية
الغارات الإسرائيلية استهدفت الوادي الواقع بين الصرفند والسكسكية
إذاعة الجيش الإسرائيلي: موجة غارات ثانية لسلاح الجو في لبنان تستهدف مواقع تابعة لحزب الله وحماس
إذاعة الجيش الإسرائيلي: موجة غارات ثانية لسلاح الجو في لبنان تستهدف مواقع تابعة لحزب الله وحماس
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
17
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
14:46
بصمات "أبو عمر" في مرفأ بيروت! - شاهد الفيديو
11:34
موعد الانتخابات اقترب.. ماذا عن المغتربين؟ (فيديو)
10:07
لحظة القصف عقب الانذار - شاهد الفيديو
03:22
مادورو يتجوّل في شوارع نيويورك (فيديو)
2026-01-04
من تشافيز الى محور إيران.. مسلسل الإطاحة بمادورو
عربي و دولي
الجيش الاسرائيلي استهدف بلدة عين التينة في البقاع الغربي
2026-01-05 | 10:51
A-
A+
الجيش الاسرائيلي استهدف بلدة عين التينة في البقاع الغربي
مقالات ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف أبنية عين التينة والمنارة (البقاع الغربي) وكفرحتى (صيدا) وأنان (جزين)
مراسل الجديد: شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة استهدفت أطراف بلدة عين التينة وجبل مشغرة في البقاع الغربي
غارات اسرائيلية استهدفت بلدة المنارة في البقاع الغربي
الجيش الاسرائيلي استهدف بلدة عين التينة في البقاع الغربي
عربي و دولي
الاسرائيلي
استهدف
التينة
البقاع
الغربي
العودة الى الأعلى
من مادورو لـ"حزب الله".. "جوازات سفر"!
على ارتفاع 40 ألف قدم… إنذار دولي يربك رحلة بيروت – باريس
اقرأ ايضا في عربي و دولي
13:54
نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة
13:54
نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة
13:42
رويترز: اجتماع متوقع هذا الأسبوع لمسؤولين بقطاع النفط الأميركي مع مسؤولين بإدارة ترمب لبحث الخطط بشأن فنزويلا
13:42
رويترز: اجتماع متوقع هذا الأسبوع لمسؤولين بقطاع النفط الأميركي مع مسؤولين بإدارة ترمب لبحث الخطط بشأن فنزويلا
12:38
القاضي يأمر مادورو بالحضور لجلسة استماع ثانية في 17 آذار
12:38
القاضي يأمر مادورو بالحضور لجلسة استماع ثانية في 17 آذار
يحدث الآن
محليات
15:00
الغارات الإسرائيلية استهدفت الوادي الواقع بين الصرفند والسكسكية
محليات
14:59
إذاعة الجيش الإسرائيلي: موجة غارات ثانية لسلاح الجو في لبنان تستهدف مواقع تابعة لحزب الله وحماس
خاص الجديد
14:46
بصمات "أبو عمر" في مرفأ بيروت! - شاهد الفيديو
اخترنا لك
نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة
13:54
رويترز: اجتماع متوقع هذا الأسبوع لمسؤولين بقطاع النفط الأميركي مع مسؤولين بإدارة ترمب لبحث الخطط بشأن فنزويلا
13:42
القاضي يأمر مادورو بالحضور لجلسة استماع ثانية في 17 آذار
12:38
محامي زوجة مادورو: موكلتي تعرضت لشرخ في أحد الأضلاع أثناء اختطافها
12:35
محامي مادورو: موكلي له احتياجات صحية يجب الاهتمام بها
12:35
مادورو أمام المحكمة: أنا رجل نزيه
12:20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-11-23
ماكرون: من الضروري التعامل بحزم وفاعلية مع حزب الله
2025-11-15
أحمد سعد ينجو من الموت بأعجوبة وشقيقه عمرو يوضح حالته الصحية
2025-07-28
كارمن لبس تبكي زياد الرحباني (فيديو)
2025-09-17
هاني رمزي يكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج جمال عبد الحميد
2026-01-02
بعد إطلاق صاروخ إعتراضي على الحدود اللبنانية.. أفيخاي يزعم
2026-01-03
لبنان يرحب بمؤتمر الرياض لبحث القضية الجنوبية في اليمن
بالفيديو
بالفيديو
13:29
مقدمة النشرة المسائية 05-01-2026
2026-01-04
مقدمة النشرة المسائية 04-01-2026
2026-01-02
مقدمة النشرة المسائية 02-01-2026
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ اليسا في عام 2026 : سنرى الدمعة في عينيها
2026-01-01
مقدمة النشرة المسائية 01-01-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
10:43
عن أنباء استهداف الشرع.. الداخلية السورية تردّ!
عربي و دولي
10:43
عن أنباء استهداف الشرع.. الداخلية السورية تردّ!
عربي و دولي
16:48
على ارتفاع 40 ألف قدم… إنذار دولي يربك رحلة بيروت – باريس
عربي و دولي
16:48
على ارتفاع 40 ألف قدم… إنذار دولي يربك رحلة بيروت – باريس
عربي و دولي
07:09
"نجري ضربات استباقية".. اسرائيل تتأهب ضد "حزب الله"؟
عربي و دولي
07:09
"نجري ضربات استباقية".. اسرائيل تتأهب ضد "حزب الله"؟
عربي و دولي
07:33
تقرير اسرائيلي: ايران تخطط لاستهداف الشرع؟
عربي و دولي
07:33
تقرير اسرائيلي: ايران تخطط لاستهداف الشرع؟
عربي و دولي
08:32
بنى تحتية لحماس و "حزب الله".. انذارات جديدة لسكان لبنان! (صور)
عربي و دولي
08:32
بنى تحتية لحماس و "حزب الله".. انذارات جديدة لسكان لبنان! (صور)
محليات
11:52
مسلسل "أبو عمر" مستمر.. انسحاب البعريني من تكتل "الاعتدال الوطني"
محليات
11:52
مسلسل "أبو عمر" مستمر.. انسحاب البعريني من تكتل "الاعتدال الوطني"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026