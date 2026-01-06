اسرائيل تُلوّح: هجوم في الضاحية.. إذا لزم الأمر!

زعم موقع "واللا" الاسرائيلي، نقلاً عن مسؤولين أمنيين اسرائيليين، أن " تواصل نقل الأموال والأسلحة إلى مباشرةً وعبر ، رغم جهود النظام لإحباط مساعي المبعوثين".



وقال المسؤول الأمني الرفيع لموقع "واللا"، أنه "لا توجد نية لتفكيك المواقع العسكرية الخمسة في الأراضي فوق المستوطنات الإسرائيلية على الحدود".



وأضاف المسؤول: "لن نسمح بتراكم التهديدات في ، وإذا لزم الأمر، سنشن هجومًا في الضاحية، لن نتردد". ووصف المسؤول الأمني الرفيع هذا النهج بأنه "مبدأ نتنياهو-كاتس"، وأكد صحته فيما يتعلق بسوريا وقطاع غزة".



وأوضح مسؤول أمني رفيع المستوى أن "هناك قلقاً لأن لا يكتفي بعدم نزع سلاحه، بل ينسق مع ، ولا يزال موقف الجيش تجاه الجيش اللبناني غير واضح في هذه المرحلة، في حال تعمّق تعاونه مع حزب وتستره على أنشطته. وقد تم إبلاغ بمعلومات موثوقة حول هذا الموضوع"، بحسب زعم الموقع.