الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

اسرائيل تُلوّح: هجوم في الضاحية.. إذا لزم الأمر!

2026-01-06 | 00:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اسرائيل تُلوّح: هجوم في الضاحية.. إذا لزم الأمر!
اسرائيل تُلوّح: هجوم في الضاحية.. إذا لزم الأمر!

زعم موقع "واللا" الاسرائيلي، نقلاً عن مسؤولين أمنيين اسرائيليين، أن "إيران تواصل نقل الأموال والأسلحة إلى حزب الله مباشرةً وعبر سوريا، رغم جهود النظام الإيراني لإحباط مساعي المبعوثين".

وقال المسؤول الأمني الرفيع لموقع "واللا"، أنه "لا توجد نية لتفكيك المواقع العسكرية الإسرائيلية الخمسة في الأراضي اللبنانية فوق المستوطنات الإسرائيلية على الحدود".

وأضاف المسؤول: "لن نسمح بتراكم التهديدات في لبنان، وإذا لزم الأمر، سنشن هجومًا في الضاحية، لن نتردد". ووصف المسؤول الأمني الرفيع هذا النهج بأنه "مبدأ نتنياهو-كاتس"، وأكد صحته فيما يتعلق بسوريا وقطاع غزة".

وأوضح مسؤول أمني رفيع المستوى أن "هناك قلقاً في إسرائيل لأن حزب الله لا يكتفي بعدم نزع سلاحه، بل ينسق مع الجيش اللبناني، ولا يزال موقف الجيش الإسرائيلي تجاه الجيش اللبناني غير واضح في هذه المرحلة، في حال تعمّق تعاونه مع حزب الله وتستره على أنشطته. وقد تم إبلاغ الأميركيين بمعلومات موثوقة حول هذا الموضوع"، بحسب زعم الموقع.
 
 
 
مقالات ذات صلة
اسرائيل تُلوّح: هجوم في الضاحية.. إذا لزم الأمر!

عربي و دولي

موقع واللا

اسرائيل

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الخارجية الفرنسية: نرحب بقرار انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش
عن الغارات أمس.. أدرعي يزعم وينشر!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

خلال عملية مادورو.. "سلاح سري" رافق القوات الأميركية! (فيديو)
02:46

خلال عملية مادورو.. "سلاح سري" رافق القوات الأميركية! (فيديو)

في تطور لافت يسلط الضوء على كواليس عملية توقيفه، تزامن مثول الرئيس الفنزويلي الموقوف نيكولاس مادورو أمام القضاء الأميركي في نيويورك مع كشف صور غير مسبوقة لمسيرة أميركية فائقة السرية، يُعتقد أنها استخدمت ضمن العملية التي قادت إلى اعتقاله.

02:46

خلال عملية مادورو.. "سلاح سري" رافق القوات الأميركية! (فيديو)

في تطور لافت يسلط الضوء على كواليس عملية توقيفه، تزامن مثول الرئيس الفنزويلي الموقوف نيكولاس مادورو أمام القضاء الأميركي في نيويورك مع كشف صور غير مسبوقة لمسيرة أميركية فائقة السرية، يُعتقد أنها استخدمت ضمن العملية التي قادت إلى اعتقاله.

يحدث الآن

اخترنا لك
خلال عملية مادورو.. "سلاح سري" رافق القوات الأميركية! (فيديو)
02:46
الخارجية الصينية: ندعم بقوة حكومة وشعب فنزويلا في حماية سيادتهم وأمنهم وحقوقهم المشروعة
02:24
الخارجية الفرنسية: نرحب بقرار انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش
01:01
عن الغارات أمس.. أدرعي يزعم وينشر!
00:14
نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للبلاد بالوكالة
13:54
رويترز: اجتماع متوقع هذا الأسبوع لمسؤولين بقطاع النفط الأميركي مع مسؤولين بإدارة ترمب لبحث الخطط بشأن فنزويلا
13:42
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026