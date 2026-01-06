رئيس وزراء فرنسا عن قضية فنزويلا: "مخالفة للقانون"

فيما اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه لا يوافق على الاسلوب الذي اتبعته واشنطن في اعتقال نيكولاس مادورو.
وقال لوكورنو امام الجمعية الوطنية "كل شيء في هذه القضية مخالف للقانون. نظام نيكولاس مادورو وانتخابات 2024 والعملية العسكرية الاميركية المنافية لميثاق الامم المتحدة"، داعيا الى "انتقال ديموقراطي" يقوده المعارض إدموندو غونزاليس الذي اعترفت باريس بشرعية انتخابه رئيسا لفنزويلا قبل عامين.
حقق مقامر أرباحًا قاربت نصف مليون دولار بعد رهانٍ على اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن العملية، ما أثار تساؤلات حول احتمال استفادة أطراف من معلومات داخلية تتعلق بالتحرك الأميركي.