4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

بيان أميركي -سوري- اسرائيلي.. هذا ما اتفق عليه!

2026-01-06 | 17:18
بيان أميركي -سوري- اسرائيلي.. هذا ما اتفق عليه!
بيان أميركي -سوري- اسرائيلي.. هذا ما اتفق عليه!

أعلنت حكومات الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وسوريا صدور بيان مشترك أفاد بأنّ مسؤولين إسرائيليين وسوريين رفيعي المستوى عقدوا اجتماعًا في باريس برعاية أميركية، وذلك في إطار رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

 

وبحسب البيان، تركّزت المباحثات على احترام سيادة سوريا واستقرارها، وضمان أمن إسرائيل، ودعم ازدهار البلدين. كما اتفق الطرفان على السعي نحو ترتيبات أمنية واستقرارية دائمة، وإنشاء آلية تنسيق مشتركة بإشراف الولايات المتحدة، تهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية، وخفض التصعيد العسكري، وتعزيز الانخراط الدبلوماسي.

 

وأشادت واشنطن بهذه الخطوات، مؤكدة التزامها دعم تنفيذ التفاهمات ضمن جهود أوسع لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

بيان أميركي -سوري- اسرائيلي.. هذا ما اتفق عليه!

عربي و دولي

سوريا

اسرائيل

اميركا

