بيان أميركي -سوري- اسرائيلي.. هذا ما اتفق عليه!

وبحسب البيان، تركّزت المباحثات على احترام سيادة سوريا واستقرارها، وضمان أمن إسرائيل، ودعم ازدهار البلدين. كما اتفق الطرفان على السعي نحو ترتيبات أمنية واستقرارية دائمة، وإنشاء آلية تنسيق مشتركة بإشراف الولايات المتحدة، تهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية، وخفض التصعيد العسكري، وتعزيز الانخراط الدبلوماسي.
وأشادت واشنطن بهذه الخطوات، مؤكدة التزامها دعم تنفيذ التفاهمات ضمن جهود أوسع لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
قال فيرناند كارتيزير عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ إن العالم يدخل مع العملية الأمريكية في فنزويلا وخطف رئيسها نيكولاس مادورو عصر الفوضى الشاملة.