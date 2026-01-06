بيان أميركي -سوري- اسرائيلي.. هذا ما اتفق عليه!

وبحسب البيان، تركّزت المباحثات على احترام سيادة واستقرارها، وضمان أمن ، ودعم ازدهار البلدين. كما اتفق الطرفان على السعي نحو ترتيبات واستقرارية دائمة، وإنشاء آلية تنسيق مشتركة بإشراف ، تهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية، وخفض التصعيد العسكري، وتعزيز الانخراط الدبلوماسي.

وأشادت بهذه الخطوات، مؤكدة التزامها دعم تنفيذ التفاهمات ضمن جهود أوسع لتحقيق سلام دائم في المنطقة.