خلية اتصالات وقوة مهام مشتركة… اتفاق أمني سوري - إسرائيلي (الشرق الاوسط)

كتبت صحيفة الشرق الاوسط:

خلصت الجولة الخامسة من المحادثات - ، التي ترعاها وتستضيفها باريس، إلى توافق مبدئي على إبرام اتفاق أمني جديد بين تل أبيب ودمشق، حسبما أفادت مصادر مطلعة. وأفاد بيان ‍ مع الولايات المتحدة، وزعته أمس، بأن البلدين اتفقا على إنشاء ‌خلية ‌اتصالات لتنسيق ‌منها تبادل معلومات المخابرات وخفض التصعيد العسكري.



وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة اقترحت إنشاء قوة مهام أميركية - إسرائيلية - سورية، يكون مقرها الأردنية عمّان، وتكون مهمتها خفض التصعيد في جنوب . وتابع المسؤول لموقع «أكسيوس» قائلاً إن «قوة المهام المشتركة» ستكون بمثابة الأساس للمفاوضات بشأن نزع السلاح من جنوب سوريا، وانسحاب الجيش من الأراضي السورية التي احتلها بعد سقوط نظام .