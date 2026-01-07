خلية اتصالات وقوة مهام مشتركة… اتفاق أمني سوري - إسرائيلي (الشرق الاوسط)

خلصت الجولة الخامسة من المحادثات الإسرائيلية
- السورية
، التي ترعاها الولايات المتحدة
وتستضيفها باريس، إلى توافق مبدئي على إبرام اتفاق أمني جديد بين تل أبيب ودمشق، حسبما أفادت مصادر مطلعة. وأفاد بيان مشترك
مع الولايات المتحدة، وزعته وزارة الخارجية الأميركية
أمس، بأن البلدين اتفقا على إنشاء خلية اتصالات لتنسيق أمور
منها تبادل معلومات المخابرات وخفض التصعيد العسكري.
وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة اقترحت إنشاء قوة مهام أميركية - إسرائيلية - سورية، يكون مقرها العاصمة
الأردنية عمّان، وتكون مهمتها خفض التصعيد في جنوب سوريا
. وتابع المسؤول لموقع «أكسيوس» قائلاً إن «قوة المهام المشتركة» ستكون بمثابة الأساس للمفاوضات بشأن نزع السلاح من جنوب سوريا، وانسحاب الجيش الإسرائيلي
من الأراضي السورية التي احتلها بعد سقوط نظام بشار الأسد
.