بورقة الديون البغيضة.. دمشق تقلب الطاولة على موسكو وطهران (المدن)

جاء في جريدة "المدن":

أعاد السوري يسر برنية ملف الديون الخارجية إلى واجهة المشهد السياسي والاقتصادي السوري، مُطلِقاً ما يمكن اعتباره "ورقة ضغط سياسية" في مواجهة وروسيا، اللتين تقودان منذ سنوات ملف الدعم المالي والعسكري للنظام البائد.



وخلال مقابلة عرضت على منصة " الآن"، لم يكتفِ الوزير بالإشارة إلى أن ديون وموسكو "بغيضة"، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، معلنًا أن الحكومة تستعد لتقديم مطالبات مالية مضادة قد تصل إلى أضعاف ما تطالب به الدولتان، وذلك تعويضاًا عن الدمار الذي تسبّبت به سياساتهما في البلاد.



وعبّر برنية عن الموقف بوضوح: "إذا هم يطالبون بمبلغ معين، فنحن سنطالب بأضعافه، من مساهمتهم في تدمير البلد".