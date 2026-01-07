الأخبار
10:32
"طمر البحر".. مقترح لنهوض لبنان! (فيديو)
08:23
ربح نصف مليون دولار.. بسبب مادورو! (فيديو)
07:59
بصاروخين وعن قرب.. سيارة تشتعل جراء غارة! (فيديو)
07:14
مبنى يسقط في طرابلس.. ومواطن يرفض الإخلاء! (فيديو)
06:53
مبنى سكني ينهار تدريجياً في طرابلس (فيديو)
عربي و دولي
سانا: قسد تواصل استهداف منازل الأهالي في الأحياء المجاورة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية بالرصاص والقذائف
2026-01-07 | 10:12
A-
A+
سانا: قسد تواصل استهداف منازل الأهالي في الأحياء المجاورة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية بالرصاص والقذائف
هيئة العمليات في الجيش العربي السوري: نعلن أن كافة مواقع تنظيم قسد العسكرية داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية هي هدف عسكري مشروع
سانا: الجيش السوري يستهدف مواقع إطلاق المسيرات التابعة لـ"قسد" بحي الشيخ مقصود في حلب
الحكومة السورية تطالب المسلحين الأكراد بالخروج من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب
سانا: قسد تواصل استهداف منازل الأهالي في الأحياء المجاورة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية بالرصاص والقذائف
عربي و دولي
تواصل
استهداف
منازل
الأهالي
الأحياء
المجاورة
الشيخ
مقصود
والأشرفية
بالرصاص
والقذائف
قائد الجيش الإيراني: تصريحات ترامب ونتنياهو بشأن التظاهرات تمثل تهديدا سترد عليه طهران
بيان أميركي -سوري- اسرائيلي.. هذا ما اتفق عليه!
13:25
هذا ما قاله نصرالله عن فنزويلا.. فهل يتأثر حزب الله؟
13:25
هذا ما قاله نصرالله عن فنزويلا.. فهل يتأثر حزب الله؟
12:11
البيت الأبيض: قرارات السلطات الفنزويلية "ستمليها" الولايات المتحدة
12:11
البيت الأبيض: قرارات السلطات الفنزويلية "ستمليها" الولايات المتحدة
11:38
"عنصر من الوحدة الجوية لـ حزب الله".. اسرائيل تزعم!
زعم جيش العدو الاسرائيلي استهداف عنصر من حزب الله في جويا جنوب لبنان.
11:38
"عنصر من الوحدة الجوية لـ حزب الله".. اسرائيل تزعم!
زعم جيش العدو الاسرائيلي استهداف عنصر من حزب الله في جويا جنوب لبنان.
خاص الجديد
14:30
عراقجي في لبنان.. وطهران تعود الى بيروت عبر البوابة الاقتصادية (تقرير)
خاص الجديد
14:21
الميكانيزم تجتمع عسكريًا وإسرائيل تصعّد (تقرير)
محليات
13:51
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءًا أخضر أميركيًّا لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان
هذا ما قاله نصرالله عن فنزويلا.. فهل يتأثر حزب الله؟
13:25
البيت الأبيض: قرارات السلطات الفنزويلية "ستمليها" الولايات المتحدة
12:11
"عنصر من الوحدة الجوية لـ حزب الله".. اسرائيل تزعم!
11:38
وزارة الطاقة الأميركية: بدأنا تسويق النفط الفنزويلي عالمياً لصالح فنزويلا والولايات المتحدة وحلفائها
11:29
الداخلية السورية: إصابة 3 من عناصر الأمن خلال تأمينهم الأهالي في قصف مدفعي شنته "قسد" على دوار شيحان بحلب
11:28
الحكومة السورية تطالب المسلحين الأكراد بالخروج من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب
11:04
2026-01-06
مصادر مواكبة للميكانيزم للجديد: من المحتمل أن يكون التصعيد الاسرائيلي عشية جلسة مجلس الوزراء كما اعتادت اسرائيل قبيل الاستحقاقات الحكومية
2025-09-02
سوزان نجم الدين تهنئ أيمن زيدان في عيد ميلاده وتستعيد ذكريات "مفيد الوحش"
2026-01-05
نتنياهو: اتخذنا خلال الحرب قرارات مصيرية في وجه ضغوط من الخارج والداخل
2026-01-06
بعد الغارات الاسرائيلية الأخيرة.. بيان جديد للرئيس عون!
2026-01-06
سانا: مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين بينهم طفلة جراء قصف "قسد" للمباني السكنية في حي الميدان بمدينة حلب
2025-07-02
طيارو إسرائيل: لنفرغ باقي الصواريخ في غزة بدلاً من العودة بها
13:09
مقدمة النشرة المسائية 07-01-2026
15:00
فارس كرم يعلنها: خسرت 13 مليون و400 الف دولار بالبنك
2026-01-06
بعد غياب طويل عن الإعلام.. فارس كرم يطل ويكشف كواليس قضية طلاقه
2026-01-06
مقدمة النشرة المسائية 06-01-2026
2026-01-06
الجيش يداهم مخيماً في الهرمل يؤوي لاجئين سوريين.. مراسل الجديد ينقل المشهد
2026-01-06
غارة على الغازية ليلاً ومبنى سُويّ أرضاً.. مراسل الجديد يعاين الأضرار
محليات
00:15
حزب الله يقلص "صلاحيات" وفيق صفا (المدن)
محليات
00:15
حزب الله يقلص "صلاحيات" وفيق صفا (المدن)
محليات
07:22
النائب حسن فضل الله رداً على رجي: عنصر ميليشياوي!
محليات
07:22
النائب حسن فضل الله رداً على رجي: عنصر ميليشياوي!
عربي و دولي
11:38
"عنصر من الوحدة الجوية لـ حزب الله".. اسرائيل تزعم!
عربي و دولي
11:38
"عنصر من الوحدة الجوية لـ حزب الله".. اسرائيل تزعم!
عربي و دولي
01:28
بورقة الديون البغيضة.. دمشق تقلب الطاولة على موسكو وطهران (المدن)
عربي و دولي
01:28
بورقة الديون البغيضة.. دمشق تقلب الطاولة على موسكو وطهران (المدن)
عربي و دولي
17:18
بيان أميركي -سوري- اسرائيلي.. هذا ما اتفق عليه!
عربي و دولي
17:18
بيان أميركي -سوري- اسرائيلي.. هذا ما اتفق عليه!
محليات
07:03
"الجيش قادر على مواجهة حزب الله عسكرياً".. مواقف جديدة لـ رجي!
محليات
07:03
"الجيش قادر على مواجهة حزب الله عسكرياً".. مواقف جديدة لـ رجي!
