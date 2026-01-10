امتعاض أميركي من نتنياهو.. غراهام: "عجّلوا في إنهاء المساعدات"!

اقترح السيناتور البارز ورئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية ولجنة العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ، ليندسي غراهام، التعجيل بإنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، مطالباً بعدم الانتظار لعقد من الزمن كما اقترح .

وجاءت تصريحات غراهام رداً على مقابلة لنتنياهو مع مجلة "الإيكونوميست"، أشار فيها الأخير إلى أن باتت "ناضجة اقتصادياً" وترغب في تقليص الاعتماد على الدعم الأميركي البالغ 3.8 مليار سنوياً تدريجياً لتصل إلى الصفر بحلول عام 2036.



وعلق غراهام عبر منصة "إكس" قائلاً: "بينما كانت مساعداتنا استثماراً رائعاً عزز قدرات الجيش ، إلا أنني لا أعتقد أننا بحاجة للانتظار عشر سنوات لإنهاء هذا البرنامج".

واقترح السيناتور إعادة هذه المليارات فوراً لدعم ميزانية الدفاع الأميركية، التي يسعى الرئيس لرفعها إلى 1.5 تريليون دولار.