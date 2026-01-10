المدعي العام في إيران يهدد المحتجين بعقوبة الإعدام باعتبارهم "أعداء لله"

أفادت بأن موحدي آزاد حذر من أن أي شخص يشارك في الاحتجاجات الجارية في البلاد سيعتبر "عدوا لله"، وهي تهمة عقوبتها الإعدام بموجب القانون . وبث التلفزيون الرسمي الإيراني تصريحات موحدي آزاد في وقت كان فيه عدد من المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى ، قد لوحوا باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين، ما يشير إلى توجه رسمي نحو تشديد القبضة الأمنية. وتشهد منذ نحو أسبوعين احتجاجات في عدة مدن اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، إلى جانب استياء شعبي من السياسات الحكومية. وقد واجهت السلطات هذه التحركات بإجراءات مشددة شملت اعتقالات واسعة وقيودا على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.



ويعد توصيف المحتجين بـ"أعداء " من أخطر التهم في النظام القضائي الإيراني، إذ تستخدم عادة في ذات الطابع الأمني أو السياسي، وقد أثارت في مناسبات سابقة انتقادات دولية ومنظمات حقوقية، لما تحمله من تبعات قانونية وإنسانية جسيمة.