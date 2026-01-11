واشنطن تواصل ضربات 'عين الصقر' ضد داعش في سوريا.. والملكي الأردني يساند

ولم تكشف "سنتكوم" تفاصيل على صلة بمواقع الضربات، مشيرة إلى أن الضربات تأتي في إطار عملية "عين الصقر" التي أُطلقت "ردا على الهجوم الدامي لتنظيم الدولة الإسلامية
ضد قوات أميركية وسورية في تدمر" في 13 كانون
الأول.
من جهته
، أكد الجيش الأردني في بيان الأحد مشاركة سلاح الجو الملكي في الضربات "ضمن الجهود الإقليمية والدولية المستمرة لمحاربة الإرهاب".
واضاف البيان ان "هذه العمليات جاءت بالتنسيق مع الشركاء ضمن إطار التحالف الدولي، الذي تشارك فيه الدولة السورية
، في سياق السعي إلى تحييد قدرات الجماعات الإرهابية ومنعها من إعادة تنظيمها أو استخدام تلك المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن دول الجوار والأمن الإقليمي".