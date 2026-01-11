واشنطن تواصل ضربات 'عين الصقر' ضد داعش في سوريا.. والملكي الأردني يساند

أعلنت تنفيذ ضربات النطاق تستهدف في السبت، ردًا على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين في الأول.



وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عبر منصة إكس إن "ضربات استهدفت في مختلف أنحاء ".

ولم تكشف "سنتكوم" تفاصيل على صلة بمواقع الضربات، مشيرة إلى أن الضربات تأتي في إطار عملية "عين الصقر" التي أُطلقت "ردا على الهجوم الدامي لتنظيم ضد قوات أميركية وسورية في تدمر" في 13 الأول.

، أكد الجيش الأردني في بيان الأحد مشاركة سلاح الجو الملكي في الضربات "ضمن الجهود الإقليمية والدولية المستمرة لمحاربة الإرهاب".

واضاف البيان ان "هذه العمليات جاءت بالتنسيق مع الشركاء ضمن إطار التحالف الدولي، الذي تشارك فيه الدولة ، في سياق السعي إلى تحييد قدرات الجماعات الإرهابية ومنعها من إعادة تنظيمها أو استخدام تلك المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن دول الجوار والأمن الإقليمي".