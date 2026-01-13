عاجل
الممثلة السورية نادين خوري ضيفة نيشان في حلقة جديدة من Neshan X تتابعونها الليلة عند الساعة 21:30 على الجديد
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات واحفظوا أسماء القتلة والمعتدين
ترامب: المساعدة في الطريق واجعلوا إيران عظيمة مجددا
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج والمساعدة في الطريق
07:27
حبات برد ضخمة في النبطية! (فيديو)
01:57
بالفيديو.. الثلوج تُغطّي ضهر البيدر
15:54
مواطن يستغيث اثر غرق سيارته - شاهد الفيديو
15:33
بحثاً عن "الفلول".. لبنان سيتحرك! - شاهد الفيديو
15:09
تساقط ساحر للثلوج في أعالي بعلبك - شاهد الفيديو
عربي و دولي
وزيرة خارجية أستراليا: أحث جميع الأستراليين الموجودين في إيران على المغادرة الآن
2026-01-13 | 01:20
A-
A+
وزيرة خارجية أستراليا: أحث جميع الأستراليين الموجودين في إيران على المغادرة الآن
أستراليا تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران على خلفية الاحتجاجات
ترامب: نتنياهو السبب وراء بقاء إسرائيل موجودة حتى الآن
الولايات المتحدة تحثّ رعاياها على مغادرة إيران فوراً وسط استمرار الاحتجاجات
عربي و دولي
خارجية
أستراليا:
الأستراليين
الموجودين
إيران
المغادرة
الولايات المتحدة تحثّ رعاياها على مغادرة إيران فوراً وسط استمرار الاحتجاجات
وزيرة خارجية فنلندا: سأستدعي السفير الإيراني اليوم وسنبحث مع الاتحاد الأوروبي إجراءات عودة حرية الشعب الإيراني
09:54
09:54
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات واحفظوا أسماء القتلة والمعتدين
09:53
09:53
ترامب: المساعدة في الطريق واجعلوا إيران عظيمة مجددا
09:52
09:52
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج والمساعدة في الطريق
عربي و دولي
09:54
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات واحفظوا أسماء القتلة والمعتدين
عربي و دولي
09:53
ترامب: المساعدة في الطريق واجعلوا إيران عظيمة مجددا
عربي و دولي
09:52
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج والمساعدة في الطريق
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات واحفظوا أسماء القتلة والمعتدين
09:54
ترامب: المساعدة في الطريق واجعلوا إيران عظيمة مجددا
09:53
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج والمساعدة في الطريق
09:52
ترامب: ألغيت جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين لحين توقف قتل المحتجين
09:30
رويترز: وزير خارجية فرنسا يستدعي السفير الإيراني في باريس عقب حملة قمع عنيفة للاحتجاجات بإيران
09:30
أ.ب عن روبيو: سنستخدم الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الإخوان المسلمين من موارد الانخراط في الإرهاب
09:05
09:53
09:53
ترامب: المساعدة في الطريق واجعلوا إيران عظيمة مجددا
05:02
05:02
مراسلة الجديد : الهيئة الاتهامية في بيروت تصدر مضبطة اتهام بحق كل من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه والمحاميين مروان عيسى الخوري وميكي تويني وتتهمهم بمواد جنائية من قانون العقوبات ترتبط بالتزوير وا
2026-01-11
2026-01-11
بعد الجدل حول DJ.. هذا ما قاله الأب غييرمي
2026-01-12
2026-01-12
"الثلج على الباب" العاصفة قادمة.. استعدوا! (فيديو)
2026-01-12
2026-01-12
هل تجاهلت نانسي عجرم منتخب المغرب؟ توضيح يحسم الجدل
2026-01-10
2026-01-10
لحظة خروج فيروز من الكنيسة بعد انتهاء صلاة الجنازة عن راحة نفس نجلها هلي (فيديو)
13:04
13:04
مقدمة النشرة المسائية 12-01-2026
2026-01-11
2026-01-11
مقدمة النشرة المسائية 11-01-2026
2026-01-10
2026-01-10
مقدمة النشرة المسائية 10-01-2026
2026-01-10
2026-01-10
مراسم دفن هلي الرحباني.. الجديد تواكب من بكفيا
2026-01-09
2026-01-09
مقدمة النشرة المسائية 09-01-2026
2026-01-09
2026-01-09
تصريح وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي من عين التينة
محليات
14:48
14:48
بسبب الأحوال الجوية.. وزيرة التربية تصدر بياناً
عربي و دولي
11:32
11:32
5 رؤوس بشرية معلّقة على الشاطئ (شاهد الفيديو)
محليات
06:18
06:18
عن الدراجات والفاليه والسير.. اجتماع هام في الداخلية
محليات
14:41
14:41
عاجل: مدارس خاصة عدة قررت الاقفال غدا بسبب سوء الأحوال الجوية وتوقعات باشتداد العاصفة
محليات
02:32
02:32
عن "حزب الله" والشيعة.. مواقف جديدة لـ رجي!
محليات
15:09
15:09
تساقط ساحر للثلوج في أعالي بعلبك - شاهد الفيديو
