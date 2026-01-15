عاجل
الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
مراسل الجديد: إستهداف المنزلين المهددين في بلدة مشغرة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة بصاروخين على بلدة مشغرة
عربي و دولي

الخزانة الأميركية: إضافة 12 فردا وكيانا للعقوبات المتعلقة بإيران

2026-01-15 | 09:55
عربي و دولي

الأميركية:

إضافة

وكيانا

للعقوبات

المتعلقة

بإيران

Aljadeed
بعد ساعات من الترقب… طهران تفتح أجواءها
عراقجي: نطالب ترامب باللجوء إلى الدبلوماسية وعدم تكرار الأخطاء السابقة

الخزانة الأميركية تدرج علي لاريجاني في لائحة العقوبات
10:43
أدرعي مجدداً.. وانذارات! (صور)
09:40
الجيش الاسرائيلي يهدد بقصف مبنيين في مشغرة البقاعية
09:38
شركات طيران أوروبية تتفادى الأجواء الإيرانية والعراقية
09:14
وكالة تسنيم: الاستخبارات الإيرانية تعتقل 6 من قادة الاحتجاجات في كرمان
08:40
مسؤول سعودي كبير لفرانس برس: السعودية وقطر وعُمان أقنعت ترامب بـ"منح إيران فرصة"
08:35
