الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

بعد ساعات من الترقب… طهران تفتح أجواءها

2026-01-15 | 01:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد ساعات من الترقب… طهران تفتح أجواءها
بعد ساعات من الترقب… طهران تفتح أجواءها

أعادت إيران فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لنحو خمس ساعات وسط مخاوف من عمل عسكري محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات أو تغيير مسارها أو تأخير بعضها، بحسب "رويترز".


وكان إشعار على موقع إدارة الطيران الاتحادية أفاد بأن إيران أغلقت مجالها الجوي موقتا أمام كل الرحلات الجوية باستثناء الرحلات الدولية منها وإليها، بتصريح رسمي اعتبارا من الساعة 2215 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء.
ورفع الإشعار قبيل الساعة 0300 بتوقيت غرينتش، وفقا لموقع "فلايت رادار24" لتتبع الرحلات الجوية، والذي أظهر أن خمس رحلات تابعة لشركات طيران إيرانية كانت من بين أولى الرحلات التي استؤنفت فوق البلاد.
مقالات ذات صلة
بعد ساعات من الترقب… طهران تفتح أجواءها

عربي و دولي

ايران

اميركا

الطيران الايراني

الضربة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سيناريوهات الضربة على إيران… هذا ما قد يحدث!
عراقجي: نطالب ترامب باللجوء إلى الدبلوماسية وعدم تكرار الأخطاء السابقة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
الخزانة الأميركية: إضافة 12 فردا وكيانا للعقوبات المتعلقة بإيران
09:55
أدرعي مجدداً.. وانذارات! (صور)
09:40
الجيش الاسرائيلي يهدد بقصف مبنيين في مشغرة البقاعية
09:38
شركات طيران أوروبية تتفادى الأجواء الإيرانية والعراقية
09:14
وكالة تسنيم: الاستخبارات الإيرانية تعتقل 6 من قادة الاحتجاجات في كرمان
08:40
مسؤول سعودي كبير لفرانس برس: السعودية وقطر وعُمان أقنعت ترامب بـ"منح إيران فرصة"
08:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026