بعد ساعات من الترقب… طهران تفتح أجواءها

وكان إشعار على موقع إدارة أفاد بأن أغلقت مجالها الجوي موقتا أمام كل الرحلات الجوية باستثناء الرحلات الدولية منها وإليها، بتصريح رسمي اعتبارا من الساعة 2215 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء.

ورفع الإشعار قبيل الساعة 0300 بتوقيت غرينتش، وفقا لموقع "فلايت رادار24" لتتبع الرحلات الجوية، والذي أظهر أن خمس رحلات تابعة لشركات طيران إيرانية كانت من بين أولى الرحلات التي استؤنفت فوق البلاد.