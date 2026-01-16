في إيران.. توقيف ثلاثة آلاف شخص!

أوقفت السلطات نحو ثلاثة آلاف شخص على خلفية الاحتجاجات التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم "عن مسؤولين أمنيين .



