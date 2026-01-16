في إيران.. توقيف ثلاثة آلاف شخص!

وأشارت الوكالة الى أن من بين هؤلاء "أفراد مسلحون ومثيرو شغب"، إضافة الى "منتمين الى منظمات إرهابية". وتقدّر منظمات حقوقية خارج إيران بأن السلطات اعتقلت ما يصل إلى 20 ألف شخص خلال حملة قمع دامية للاحتجاجات، كما ذكرت"فرانس برس".
نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن القوات السورية تتأهب لمهاجمة بلدات في الشمال والشرق يسيطر عليها مقاتلون أكراد، وذلك للضغط على الأكراد الذين يطالبون بالحكم الذاتي لتقديم تنازلات في محادثات وصلت إلى طريق مسدود مع الحكومة في دمشق.
كشفت وكالة رويترز، عن "طلب السلطات السورية من قوات الأمن اللبنانية تسليم أكثر من 200 ضابط كبير فرّوا إلى لبنان بعد سقوط نظام بشار الأسد".
زعم جيش العدو الاسرائيلي استهدافه عنصر من حزب الله جنوب لبنان.