4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

في إيران.. توقيف ثلاثة آلاف شخص!

2026-01-16 | 08:51
في إيران.. توقيف ثلاثة آلاف شخص!
في إيران.. توقيف ثلاثة آلاف شخص!

أوقفت السلطات الإيرانية نحو ثلاثة آلاف شخص على خلفية الاحتجاجات التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم "عن مسؤولين أمنيين اليوم.

 

وأشارت الوكالة الى أن من بين هؤلاء "أفراد مسلحون ومثيرو شغب"، إضافة الى "منتمين الى منظمات إرهابية". وتقدّر منظمات حقوقية خارج إيران بأن السلطات اعتقلت ما يصل إلى 20 ألف شخص خلال حملة قمع دامية للاحتجاجات، كما ذكرت"فرانس برس".

في إيران.. توقيف ثلاثة آلاف شخص!

Aljadeed
شمالًا وشرقًا.. الجيش السوري يتأهب
09:41
طلب سوري من لبنان: تسليم ضباط بشار الأسد!
09:30
عن غارة زوطر.. أدرعي يزعم!
09:23
القناة 12 الإسرائيلية: لوفتهانزا تمدد إلغاء رحلاتها الليلية إلى تل ابيب حتى نهاية الشهر بسبب التوتر في إيران
09:15
"في الدفاع والهجوم".. الجيش الاسرائيلي: جاهزون!
09:09
أ.ف.ب: بزشكيان يشكر بوتين خلال اتصال هاتفي على الدعم الروسي لطهران في الأمم المتحدة
07:31
