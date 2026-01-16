ترامب يعلن دعمه لحكومة التكنوقراط الفلسطينية في غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم
، أنه يدعم "حكومة التكنوقراط الفلسطينية
المُشكلة حديثا" في غزة، بعدما أعلنت واشنطن
إطلاق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول، بحسب "رويترز
".
وكتب ترامب
في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أدعم حكومة التكنوقراط الفلسطينية المُشكلة حديثا، وهي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بدعم من الممثل الأعلى للمجلس، لإدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية
".
وفي منشور آخر، قال ترامب إن "مجلس السلام"، الذي يرأسه بنفسه جرى تشكيله على أن يتم الإعلان عن أعضائه قريبا.