خامنئي: لا نُريد الحرب.. ولكن!

وقال خامنئي، في ثالث ظهور له منذ اندلاع أحدث موجة احتجاجات، إنّ " أطلقت الفتنة بعد تحضيرات وأدوات عدة لخدمة أهدافها الخاصة"، لكنّه أضاف أنّ "ذلك لا يكفي، وأنّ على أن تحاسَب".

ونقل الموقع الرسمي لخامنئي قوله: "نعدّ رئيس الولايات المتحدة مجرماً بسبب الضحايا والخسائر، وبسبب الاتهامات التي وجهها إلى الشعب ". وأقرّ خامنئي للمرة الأولى بأنّ "آلافاً عدة من الأشخاص لقوا حتفهم في الاحتجاجات".

من جانبه، قال الرئيس الأميركي لموقع "بوليتيكو" أمس، إنّ الوقت حان للبحث عن قيادة في ، واتّهم خامنئي بالمسؤولية عمّا وصفه بالتدمير الكامل لبلاده.