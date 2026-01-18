الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

بعد تهديدات ترامب.. "دوامة خطيرة" وتحذير عاجل!

2026-01-18 | 02:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد تهديدات ترامب.. &quot;دوامة خطيرة&quot; وتحذير عاجل!
بعد تهديدات ترامب.. "دوامة خطيرة" وتحذير عاجل!

حذر الاتحاد الأوروبي من "دوامة خطيرة" بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية "إلى حين التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند". وفق وكالة "فرانس برس".


وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في بيان مشترك، إنّ "فرض رسوم جمركية سيضعف العلاقات عبر الأطلسي، كما يهدد بدخول العالم في دوامة انحدارية خطيرة". وأكدا أنّ "أوروبا ستبقى موحّدة ومنسّقة وملتزمة الدفاع على سيادتها".


وصدر هذا الموقف بعد أيام من إجراء مسؤولين دنماركيين وفي غرينلاند محادثات في واشنطن بشأن سعي ترامب لضم غرينلاند، بدون التوصل إلى اتفاق.


واضافت فون دير لايين وكوستا "يبدي الاتحاد الأوروبي تضامنا كاملا مع الدنمارك وشعب غرينلاند. يبقى الحوار أساسيا، ونحن ملتزمون البناء على العملية التي بدأت الأسبوع الماضي بين مملكة الدنمارك والولايات المتحدة".

مقالات ذات صلة
بعد تهديدات ترامب.. "دوامة خطيرة" وتحذير عاجل!

عربي و دولي

ايران

اسرائيل

اميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كواليس اللحظة الأخيرة لتراجع ترامب عن الهجوم على إيران.. صحيفة تكشف ما حدث
خامنئي: لا نُريد الحرب.. ولكن!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
"أ ف ب": إيران تدرس إعادة الانترنت تدريجياً بعد حجب الخدمة
06:15
ميلوني: تحدثتُ مع ترامب وتهديدات الرسوم الأميركية بسبب غرينلاند "خطأ"
06:11
"أ ف ب": ماكرون سيطلب تفعيل آلية تحد من قدرة واشنطن على دخول أسواق أوروبا في حال فرض ترامب تعرفات جديدة
05:57
وسائل إعلام كردية: قائد "قسد" مظلوم عبدي في طريقه إلى دمشق حيث سيجتمع مع الرئيس السوري أحمد الشرع
05:29
الرئاسة التركية: ترامب وجه دعوة للرئيس أردوغان للمشاركة كعضو في مجلس السلام بشأن غزة
04:50
وزير الخارجية الإيراني: سنعزز التعاون الأمني والعسكري بين إيران والعراق
04:44
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026