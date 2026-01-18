بعد تهديدات ترامب.. "دوامة خطيرة" وتحذير عاجل!

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس أنطونيو كوستا في بيان ، إنّ "فرض رسوم جمركية سيضعف العلاقات عبر الأطلسي، كما يهدد بدخول في دوامة انحدارية خطيرة". وأكدا أنّ " ستبقى موحّدة ومنسّقة وملتزمة الدفاع على سيادتها".

وصدر هذا الموقف بعد أيام من إجراء مسؤولين دنماركيين وفي غرينلاند محادثات في بشأن سعي لضم غرينلاند، بدون التوصل إلى اتفاق.

واضافت فون دير لايين وكوستا "يبدي تضامنا كاملا مع الدنمارك وشعب غرينلاند. يبقى الحوار أساسيا، ونحن ملتزمون البناء على العملية التي بدأت الأسبوع الماضي بين مملكة الدنمارك والولايات المتحدة".