الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
13
o
البقاع
2
o
الجنوب
11
o
الشمال
9
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
09:17
أثناء الهايكينغ.. تاه بين جبال زغرتا (فيديو)
08:28
مشاهد متداولة للحظة السيطرة على مقرات قسد (فيديو)
06:05
"عبوات زرعها حزب الله.. داخل البرلمان"؟! (فيديو)
05:01
نصف دراجة.. وسائق يتحدى الفيزياء! (شاهد الفيديو)
04:30
"لا أثر لركابها".. العثور على حطام طائرة!
عربي و دولي
تعاون سوري - أميركي.. الشرع يلتقي برّاك
2026-01-18 | 10:06
A-
A+
تعاون سوري - أميركي.. الشرع يلتقي برّاك
استقبل الرئيس السوري
أحمد الشرع
،
اليوم
في
دمشق
، المبعوث الأميركي الخاص إلى
سوريا
توماس
باراك
، بحضور
وزير الخارجية
والمغتربين
أسعد
حسن الشيباني، بحسب وكالة "سانا".
وأكد الرئيس
الشرع
"وحدة
سوريا
وسيادتها على كامل أراضيها، وأهمية الحوار في المرحلة الراهنة، وبناء سوريا بمشاركة جميع السوريين، إلى جانب مواصلة تنسيق الجهود في
مكافحة الإرهاب
".
كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والولايات المتحدة، وتم بحث آخر التطورات الإقليمية.
مقالات ذات صلة
براك: الشرع ومظلوم عبدي اختارا الشراكة بدلا من الانقسام
برّاك: الاتفاق بين الشرع وعبدي "نقطة تحوّل مفصلية"
سانا: الرئيس الشرع أكد خلال لقائه براك مواصلة تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب
تعاون سوري - أميركي.. الشرع يلتقي برّاك
عربي و دولي
سوريا
احمد الشرع
توم براك
العودة الى الأعلى
يديعوت أحرونوت: ترامب دعا نتنياهو ليكون عضواً في مجلس سلام غزة
رويترز: سفراء الاتحاد الأوروبي يعقدون غدا الأحد اجتماعا طارئاً بشأن الرسوم الأميركية
اقرأ ايضا في عربي و دولي
12:05
رسالة من طفلة لترامب (فيديو)
12:05
رسالة من طفلة لترامب (فيديو)
11:38
براك: الشرع ومظلوم عبدي اختارا الشراكة بدلا من الانقسام
11:38
براك: الشرع ومظلوم عبدي اختارا الشراكة بدلا من الانقسام
11:36
براك: الرئيس السوري أكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من سوريا
11:36
براك: الرئيس السوري أكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من سوريا
يحدث الآن
خاص الجديد
13:54
دخل مكتب مخابرات الضاحية وتوفي بعد ساعتين.. خطف وتعذيب؟ - شاهد التقرير
محليات
13:18
الوكالة الوطنية: تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف الضهيرة
خاص الجديد
13:18
تعرفوا على حكايات وقصص منطقة المصيطبة في بيروت ومتحف روبير معوض في برنامج "سرفيس بيروت" الآن على الجديد
اخترنا لك
رسالة من طفلة لترامب (فيديو)
12:05
براك: الشرع ومظلوم عبدي اختارا الشراكة بدلا من الانقسام
11:38
براك: الرئيس السوري أكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من سوريا
11:36
المبعوث توم براك: الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد نقطة تحول ينتقل فيها خصوم الأمس إلى الشراكة بدل الانقسام
11:31
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار بين الحكومة وقسد
11:31
وزارة الدفاع السورية: نعلن وقف إطلاق النار على كل الجبهات وإيقاف الأعمال القتالية في مختلف مناطق الاشتباكات
11:24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
03:56
"اختلس 500 ألف دولار أميركي من مكان عمله".. بقبضة قوى الأمن!
2026-01-14
النائب زياد حواط لـ "هنا بيروت": سلاح "حزب الله" لم يحم لبنان وعليه التعاطي بواقعية وتسليم سلاحه للجيش اللبناني
2025-12-22
"قسد" تهاجم الجيش السوري.. والدفاع السورية توضح
2025-12-12
جبهة الجنوب.. قابلة للإنفجار! (الأخبار)
2025-11-15
إسرائيل تعلّق على انفجار المزة في سوريا
06:40
وصول قائد "قوات سوريا الديمقراطية" والمبعوث الأميركي برّاك إلى دمشق للاجتماع مع الرئيس السوري
بالفيديو
بالفيديو
13:14
مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026
2026-01-17
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2026
2026-01-16
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026
2026-01-15
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026
2026-01-15
جلسة وزارية في السراي الكبير.. مراسل الجديد يوافينا بالمستجدات
2026-01-14
مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:51
بشأن العاصفة وإقفال المدارس.. بيان لوزيرة التربية
محليات
03:51
بشأن العاصفة وإقفال المدارس.. بيان لوزيرة التربية
عربي و دولي
03:27
"أنهت مهمتها جنوب لبنان".. بيان لـ الجيش الاسرائيلي!
عربي و دولي
03:27
"أنهت مهمتها جنوب لبنان".. بيان لـ الجيش الاسرائيلي!
فن
06:04
دانييلا رحمة تستقبل مولودها الأول بحضور زوجها ناصيف زيتون في استراليا
فن
06:04
دانييلا رحمة تستقبل مولودها الأول بحضور زوجها ناصيف زيتون في استراليا
محليات
03:56
"اختلس 500 ألف دولار أميركي من مكان عمله".. بقبضة قوى الأمن!
محليات
03:56
"اختلس 500 ألف دولار أميركي من مكان عمله".. بقبضة قوى الأمن!
محليات
08:18
إضراب ورفع وتيرة التصعيد.. روابط التعليم الثانوي الرسمي تصدر بيانًا
محليات
08:18
إضراب ورفع وتيرة التصعيد.. روابط التعليم الثانوي الرسمي تصدر بيانًا
محليات
06:01
في صيدا.. حالات إختناق!
محليات
06:01
في صيدا.. حالات إختناق!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026