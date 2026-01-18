"أي هجوم على خامنئي".. الرئيس الايراني يُحذّر!

وكتب بزشكيان في منشور على منصة إكس، إنّ "الهجوم على القائد العظيم لبلادنا يرقى إلى مستوى حرب شاملة مع الشعب "، وذلك غداة قول الرئيس الأميركي لموقع بوليتيكو إن "الوقت حان للبحث عن قيادة في "، بحسب "فرانس برس".