المنتدى الاقتصادي العالمي ألغى مشاركة عراقجي.. والأخير يعلّق

اعلن الايراني ان ألغى مشاركته في

استناداً الى ما وصفه بـ"الاكاذيب والضغوط السياسية من جانب اسرائيل ووكلائها في الاميركية".

وأضاف من منشور على منصة "أكس" ان "المفارقة المؤلمة ان ابادة اسرائيل للفلسطينيين والمجزرة الجماعية التي اودت بحياة 71 الف بريء لم تدفع الى الغاء اي دعوة وجهت الى مسؤولين اسرائيليين وان هذا الكيل بمكيالين الفاضح لا ينقل سوى الانحطاط الاخلاقي والافلاس الفكري".

وختم عراقجي: "كان لزامًا على الدفاع عن شعبها في مواجهة عمليات قتل على طريقة جرى دعمها من .