المنتدى الاقتصادي العالمي ألغى مشاركة عراقجي.. والأخير يعلّق

استناداً الى ما وصفه بـ"الاكاذيب والضغوط السياسية من جانب اسرائيل ووكلائها في الولايات المتحدة
الاميركية".
وأضاف عراقجي
من منشور على منصة "أكس" ان "المفارقة المؤلمة ان ابادة اسرائيل للفلسطينيين والمجزرة الجماعية التي اودت بحياة 71 الف بريء لم تدفع المنتدى الاقتصادي العالمي
الى الغاء اي دعوة وجهت الى مسؤولين اسرائيليين وان هذا الكيل بمكيالين الفاضح لا ينقل سوى الانحطاط الاخلاقي والافلاس الفكري".
وختم عراقجي: "كان لزامًا على ايران
الدفاع عن شعبها في مواجهة عمليات قتل على طريقة داعش
جرى دعمها من الموساد
.