4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

رسائل خاصة لترامب.. الى العلن

2026-01-20 | 02:53
رسائل خاصة لترامب.. الى العلن
رسائل خاصة لترامب.. الى العلن

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيل" صورة لرسالة وصلته

من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، جاء فيها: "صديقي، نحن متفقون تمامًا بشأن سوريا، ويمكننا أن ننجز أشياء عظيمة بشأن إيران، ولا أفهم ما الذي تقومون به بخصوص غرينلاند. دعونا نحاول بناء أشياء عظيمة. يمكنني تنظيم اجتماع لمجموعة السبع بعد دافوس في باريس بعد ظهر يوم الخميس، مع دعوة الأوكرانيين والدنماركيين والسوريين والروس على هامش الاجتماع. كما أقترح أن نتناول عشاءً معًا في باريس يوم الخميس قبل عودتك إلى الولايات المتحدة".

ليعود ترامب وينشر، صباح اليوم، رسالة أخرى من أمين عام حلف "الناتو" مارك روته، قال فيها: "سيدي الرئيس، عزيزي دونالد، ما أنجزته اليوم في سوريا أمرٌ مذهل. سأستثمر مشاركاتي الإعلامية في دافوس لتسليط الضوء على عملك هناك، وفي غزة، وفي أوكرانيا. وأنا ملتزم بالعمل على إيجاد طريق للمضي قدمًا بشأن غرينلاند. لا أطيق انتظار لقائك".
عربي و دولي

عربي و دولي

ترامب

ماكرون

الناتو

الرئاسة المصرية: السيسي سيلتقي ترامب على هامش منتدى دافوس
ماكرون: فرض ترمب للرسوم لتغيير سياستنا الخارجية أمر غير مقبول

"قسد" تقرّ إنسحابها من مخيم الهول
08:56

"قسد" تقرّ إنسحابها من مخيم الهول

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أن "قوات سوريا الديموقراطية "قسد" أقرت بانسحابها من مخيم الهول الذي يضمّ عائلات من تنظيم داعش، والواقع في شمال شرق البلاد، بعدما اتهمها "الجيش السوري بترك المخيم الذي كان تحت الحراسة المشدّدة".

08:56

"قسد" تقرّ إنسحابها من مخيم الهول

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أن "قوات سوريا الديموقراطية "قسد" أقرت بانسحابها من مخيم الهول الذي يضمّ عائلات من تنظيم داعش، والواقع في شمال شرق البلاد، بعدما اتهمها "الجيش السوري بترك المخيم الذي كان تحت الحراسة المشدّدة".

شهادة تقدير لقطة (فيديو)
Play
08:37

شهادة تقدير لقطة (فيديو)

أقامت مدرسة ثانوية في تركيا حفلاً رسمياً وقدمت شهادة تقدير لقطة المدرسة لحضورها جميع الحصص الدراسية.

08:37

شهادة تقدير لقطة (فيديو)

أقامت مدرسة ثانوية في تركيا حفلاً رسمياً وقدمت شهادة تقدير لقطة المدرسة لحضورها جميع الحصص الدراسية.

"قسد" تقرّ إنسحابها من مخيم الهول
08:56
وزارة الدفاع السورية: نعلن جاهزيتنا التامة لاستلام مخيم الهول وسجون تنظيم الدولة في المنطقة
08:41
شهادة تقدير لقطة (فيديو)
08:37
وزارة الدفاع السورية: نؤكد التزامنا المطلق بحماية أهلنا الأكراد وصون أمنهم
08:35
وزارة الداخلية السورية: عناصر قسد المكلفون بحراسة مخيم الهول انسحبوا دون أي تنسيق مع الحكومة أو التحالف الدولي
08:30
ماكرون: المنافسة تشتد من الولايات المتحدة عبر اتفاقيات التجارة التي تقوض مصالحنا وتهدف إلى إخضاع أوروبا
08:29
