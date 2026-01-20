رسائل خاصة لترامب.. الى العلن

نشر الرئيس الأميركي عبر منصته "تروث سوشيل" صورة لرسالة وصلته

من نظيره الفرنسي ، جاء فيها: "صديقي، نحن متفقون تمامًا بشأن ، ويمكننا أن ننجز أشياء عظيمة بشأن ، ولا أفهم ما الذي تقومون به بخصوص غرينلاند. دعونا نحاول بناء أشياء عظيمة. يمكنني تنظيم اجتماع لمجموعة السبع بعد دافوس في بعد ظهر يوم الخميس، مع دعوة الأوكرانيين والدنماركيين والسوريين والروس على هامش الاجتماع. كما أقترح أن نتناول عشاءً معًا في باريس يوم الخميس قبل عودتك إلى ".



ليعود وينشر، ، رسالة أخرى من أمين عام حلف "الناتو" مارك روته، قال فيها: "سيدي الرئيس، عزيزي ، ما أنجزته في سوريا أمرٌ مذهل. سأستثمر مشاركاتي الإعلامية في دافوس لتسليط الضوء على عملك هناك، وفي غزة، وفي . وأنا ملتزم بالعمل على إيجاد طريق للمضي قدمًا بشأن غرينلاند. لا أطيق انتظار لقائك".