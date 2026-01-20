رسائل خاصة لترامب.. الى العلن

من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
، جاء فيها: "صديقي، نحن متفقون تمامًا بشأن سوريا
، ويمكننا أن ننجز أشياء عظيمة بشأن إيران
، ولا أفهم ما الذي تقومون به بخصوص غرينلاند. دعونا نحاول بناء أشياء عظيمة. يمكنني تنظيم اجتماع لمجموعة السبع بعد دافوس في باريس
بعد ظهر يوم الخميس، مع دعوة الأوكرانيين والدنماركيين والسوريين والروس على هامش الاجتماع. كما أقترح أن نتناول عشاءً معًا في باريس يوم الخميس قبل عودتك إلى الولايات المتحدة
".
ليعود ترامب
وينشر، صباح اليوم
، رسالة أخرى من أمين عام حلف "الناتو" مارك روته، قال فيها: "سيدي الرئيس، عزيزي دونالد
، ما أنجزته اليوم
في سوريا أمرٌ مذهل. سأستثمر مشاركاتي الإعلامية في دافوس لتسليط الضوء على عملك هناك، وفي غزة، وفي أوكرانيا
. وأنا ملتزم بالعمل على إيجاد طريق للمضي قدمًا بشأن غرينلاند. لا أطيق انتظار لقائك".