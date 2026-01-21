مكتب نتنياهو: قبلنا دعوة ترامب ورئيس الوزراء سينضم لمجلس سلام غزة

بحث الرئيسان الأميركي دونالد ترامب ​و⁠التركي رجب طيب أردوغان قضايا عدة خلال اتصال هاتفي بينهما وصفه ترامب بأنه كان "جيدا للغاية".



وقال ترامب، خلال ‌مغادرته البيت ‌الأبيض متجها إلى المنتدى الاقتصادي ‌العالمي في سويسرا​، ​إنه أجرى "اتصالا جيدا للغاية" مع أردوغان، دون أن يدلي ​بمزيد ‌من التفاصيل.



وبحث الرئيسان في محادثتهما الهاتفية -وفقا للرئاسة التركية- أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب العلاقات الثنائية.