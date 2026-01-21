مكتب نتنياهو: قبلنا دعوة ترامب ورئيس الوزراء سينضم لمجلس سلام غزة

بحث الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان قضايا عدة خلال اتصال هاتفي بينهما وصفه ترامب بأنه كان "جيدا للغاية".وقال ترامب، خلال مغادرته البيت الأبيض متجها إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، إنه أجرى "اتصالا جيدا للغاية" مع أردوغان، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.وبحث الرئيسان في محادثتهما الهاتفية -وفقا للرئاسة التركية- أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب العلاقات الثنائية.
أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها احتجزت ناقلة نفط في الكاريبي، هي سابع سفينة يتم احتجازها منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض حصار لمنع السفن الخاضعة للعقوبات من التوجه إلى فنزويلا أو مغادرتها.