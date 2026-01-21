رئيس الوزراء السويدي: لن نشارك في مجلس السلام الذي أعلنه ترامب بصيغته الحالية

عاجل
أ ف ب : برلين تصف الضربات الروسية على أهداف مدنية في أوكرانيا بأنها "جرائم حرب"
أ ف ب : برلين تصف الضربات الروسية على أهداف مدنية في أوكرانيا بأنها "جرائم حرب"
ستارمر يؤكد أن بريطانيا لن ترضخ لضغوط ترامب بشأن غرينلاند (أ ف ب)
ستارمر يؤكد أن بريطانيا لن ترضخ لضغوط ترامب بشأن غرينلاند (أ ف ب)
وزير الدفاع السوري لـ سانا: إن قيام قوات قسد بعمليات اعتقال تعسفية بحق العشرات من أهالي المحافظة يهدد وقف إطلاق النار بشكل كامل
وزير الدفاع السوري لـ سانا: إن قيام قوات قسد بعمليات اعتقال تعسفية بحق العشرات من أهالي المحافظة يهدد وقف إطلاق النار بشكل كامل
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
15
o
البقاع
9
o
الجنوب
13
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
05:51
عمو عادل.. شيف وأكثر - شاهد الفيديو
01:58
بالفيديو - استهداف سيارة على طريق الزهراني
12:54
ما الذي يخفيه ماكرون خلف نظارته؟ - شاهد الفيديو
11:19
كذبة غرينلاند وحجمها الحقيقي (شاهد الفيديو)
09:38
توغلات وتفجيرات إسرائيلية في قرى الحافة الأمامية .. ومراسل الجديد ينقل المشهد من كفركلا
عربي و دولي
رئيس الوزراء السويدي: لن نشارك في مجلس السلام الذي أعلنه ترامب بصيغته الحالية
2026-01-21 | 04:12
A-
A+
رئيس الوزراء السويدي: لن نشارك في مجلس السلام الذي أعلنه ترامب بصيغته الحالية
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: انتهاء اجتماع لجنة المصارف مع تأكيد أن القانون بصيغته الحالية مخالف للدستور ويضر بالاقتصاد فيما تميل بعض المصارف ولا سيما الصغيرة والمتوسطة إلى التصعيد
ترامب: يشرفني أن أعلن عن تشكيل مجلس السلام في غزة وسيتم الإعلان عن أعضائه قريبا
مكتب نتنياهو: قبلنا دعوة ترامب ورئيس الوزراء سينضم لمجلس سلام غزة
رئيس الوزراء السويدي: لن نشارك في مجلس السلام الذي أعلنه ترامب بصيغته الحالية
عربي و دولي
الوزراء
السويدي:
نشارك
السلام
أعلنه
ترامب
بصيغته
الحالية
العودة الى الأعلى
وزارة الداخلية السورية: نعلن مخيم الهول بريف الحسكة وجميع السجون الأمنية مناطق محظورة
أ ف ب: الجيش السوري يدخل مخيم الهول
اقرأ ايضا في عربي و دولي
07:27
أ ف ب : برلين تصف الضربات الروسية على أهداف مدنية في أوكرانيا بأنها "جرائم حرب"
07:27
أ ف ب : برلين تصف الضربات الروسية على أهداف مدنية في أوكرانيا بأنها "جرائم حرب"
07:22
ستارمر يؤكد أن بريطانيا لن ترضخ لضغوط ترامب بشأن غرينلاند (أ ف ب)
07:22
ستارمر يؤكد أن بريطانيا لن ترضخ لضغوط ترامب بشأن غرينلاند (أ ف ب)
07:11
وزير الدفاع السوري لـ سانا: إن قيام قوات قسد بعمليات اعتقال تعسفية بحق العشرات من أهالي المحافظة يهدد وقف إطلاق النار بشكل كامل
07:11
وزير الدفاع السوري لـ سانا: إن قيام قوات قسد بعمليات اعتقال تعسفية بحق العشرات من أهالي المحافظة يهدد وقف إطلاق النار بشكل كامل
يحدث الآن
عربي و دولي
07:27
أ ف ب : برلين تصف الضربات الروسية على أهداف مدنية في أوكرانيا بأنها "جرائم حرب"
عربي و دولي
07:22
ستارمر يؤكد أن بريطانيا لن ترضخ لضغوط ترامب بشأن غرينلاند (أ ف ب)
عربي و دولي
07:11
وزير الدفاع السوري لـ سانا: إن قيام قوات قسد بعمليات اعتقال تعسفية بحق العشرات من أهالي المحافظة يهدد وقف إطلاق النار بشكل كامل
اخترنا لك
أ ف ب : برلين تصف الضربات الروسية على أهداف مدنية في أوكرانيا بأنها "جرائم حرب"
07:27
ستارمر يؤكد أن بريطانيا لن ترضخ لضغوط ترامب بشأن غرينلاند (أ ف ب)
07:22
وزير الدفاع السوري لـ سانا: إن قيام قوات قسد بعمليات اعتقال تعسفية بحق العشرات من أهالي المحافظة يهدد وقف إطلاق النار بشكل كامل
07:11
البيت الأبيض: كلمة ترامب في "منتدى دافوس" ستركز على الولايات المتحدة أولاً وربما تتناول قضيتي غرينلاند وفنزويلا
07:02
أ ف ب: ترامب يصل إلى زوريخ للمشاركة في منتدى دافوس
06:48
وفاة رفعت الأسد عن عمر يناهز الـ90 عامًا
05:30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
07:11
وزير الدفاع السوري لـ سانا: إن قيام قوات قسد بعمليات اعتقال تعسفية بحق العشرات من أهالي المحافظة يهدد وقف إطلاق النار بشكل كامل
05:16
بالصورة- "رابط" في الحزب شهيد غارة البازورية
03:08
بالصور- لحوم جاموس هندية مخالفة.. وتحرك عاجل للجمارك
07:02
البيت الأبيض: كلمة ترامب في "منتدى دافوس" ستركز على الولايات المتحدة أولاً وربما تتناول قضيتي غرينلاند وفنزويلا
05:30
وفاة رفعت الأسد عن عمر يناهز الـ90 عامًا
04:36
أمطار أم ارتفاع في الحرارة؟ إليكم أحوال الطقس للأيام المقبلة
بالفيديو
بالفيديو
13:12
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
2026-01-19
مقدمة النشرة المسائية 19-01-2026
2026-01-18
مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026
2026-01-17
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2026
2026-01-16
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026
2026-01-15
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
04:36
أمطار أم ارتفاع في الحرارة؟ إليكم أحوال الطقس للأيام المقبلة
محليات
04:36
أمطار أم ارتفاع في الحرارة؟ إليكم أحوال الطقس للأيام المقبلة
عربي و دولي
05:30
وفاة رفعت الأسد عن عمر يناهز الـ90 عامًا
عربي و دولي
05:30
وفاة رفعت الأسد عن عمر يناهز الـ90 عامًا
محليات
00:31
حلفاء واشنطن في لبنان خائفون.. فما علاقة إيران وسوريا؟ (الديار)
محليات
00:31
حلفاء واشنطن في لبنان خائفون.. فما علاقة إيران وسوريا؟ (الديار)
محليات
02:19
حكم قضائي وغرامة 10 مليار بحق النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر
محليات
02:19
حكم قضائي وغرامة 10 مليار بحق النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر
محليات
01:10
السفير سيمون كرم: ما تطالب به إسرائيل "شديد القسوة"
محليات
01:10
السفير سيمون كرم: ما تطالب به إسرائيل "شديد القسوة"
محليات
00:39
بعد كلمة عون… الفجوة بينه وبين الحزب تتسع (الجمهورية)
محليات
00:39
بعد كلمة عون… الفجوة بينه وبين الحزب تتسع (الجمهورية)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026