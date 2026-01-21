رئيس الوزراء السويدي: لن نشارك في مجلس السلام الذي أعلنه ترامب بصيغته الحالية

أ ف ب : برلين تصف الضربات الروسية على أهداف مدنية في أوكرانيا بأنها "جرائم حرب"

