رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
عربي و دولي

ترامب مجدداً: سنضرب ايران مرة أخرى!

2026-01-22 | 01:07
ترامب مجدداً: سنضرب ايران مرة أخرى!
ترامب مجدداً: سنضرب ايران مرة أخرى!

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في "عدم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضد إيران".

وفي مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الإخبارية الأميركية، قال ترامب رداً على سؤال حول نشر الولايات المتحدة مؤخرا قوات عسكرية كبيرة في الشرق الأوسط: "نأمل ألا تكون هناك إجراءات أخرى، ضد إيران".

وأضاف الرئيس الأميركي: "لكنهم يطلقون النار على الناس عشوائيا في الشوارع وأكثر ما أزعجني هو عمليات الإعدام المخطط لها، لقد ألغوها، ونأمل أن يكون ذلك نهائيا".

وعندما سئل عما إذا كان ينبغي متابعة الوضع في إيران، أجاب ترامب: "أعتقد ذلك".

وأضاف: "سنكتشف ما الذي سيفعلونه بالأسلحة النووية، لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، إذا فعلوا ذلك فسنضرب مرة أخرى، إنهم يواصلون تجاربهم النووية، وفي مرحلة ما سيدركون أنهم لا يستطيعون فعل ذلك".
 
 
 
ترامب مجدداً: سنضرب ايران مرة أخرى!

عربي و دولي

دونالد ترامب

اسرائيل

ايران

​ بعد تسجيله رقماً قياسياً..الذهب ينخفض!
كلب يسجّل هدفًا (فيديو)

من إيران لـ أميركا واسرائيل.. رسالة شديدة اللهجة!
03:59

من إيران لـ أميركا واسرائيل.. رسالة شديدة اللهجة!

وجه قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، تحذيرا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، محذراً من "حسابات خاطئة" قد تؤدي إلى مواجهة تتجاوز في شدتها الحرب الأخيرة.

03:59

من إيران لـ أميركا واسرائيل.. رسالة شديدة اللهجة!

وجه قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، تحذيرا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، محذراً من "حسابات خاطئة" قد تؤدي إلى مواجهة تتجاوز في شدتها الحرب الأخيرة.

​ بعد تسجيله رقماً قياسياً..الذهب ينخفض!
01:48

​ بعد تسجيله رقماً قياسياً..الذهب ينخفض!

انخفضت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4799.79 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجّل مستوى قياسيًا ‌بلغ ‍4887.82 ‌دولارًا في الجلسة السابقة، بحسب "وفا".

01:48

​ بعد تسجيله رقماً قياسياً..الذهب ينخفض!

انخفضت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4799.79 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجّل مستوى قياسيًا ‌بلغ ‍4887.82 ‌دولارًا في الجلسة السابقة، بحسب "وفا".

كلب يسجّل هدفًا (فيديو)
15:36

كلب يسجّل هدفًا (فيديو)

نشر حساب نادي "NBA" لكرة السلة مقطع فيديو لكلب مع أحد اللاعبين وهو يسجّل هدفًا في السلة.

15:36

كلب يسجّل هدفًا (فيديو)

نشر حساب نادي "NBA" لكرة السلة مقطع فيديو لكلب مع أحد اللاعبين وهو يسجّل هدفًا في السلة.

من إيران لـ أميركا واسرائيل.. رسالة شديدة اللهجة!
03:59
​ بعد تسجيله رقماً قياسياً..الذهب ينخفض!
01:48
كلب يسجّل هدفًا (فيديو)
15:36
القيادة الوسطى الأمريكية: قائد القيادة والرئيس الشرع أكدا مجددا التزامهما بهزيمة "داعش" نهائيا في سوريا
14:46
تحك ظهرها بعصا.. بقرة تخرج عن المألوف (فيديو)
13:32
أ ف ب: الإعلام الرسمي الإيراني يقول إن 3117 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات
12:57
