ترامب مجدداً: سنضرب ايران مرة أخرى!

أعرب الرئيس الأميركي عن أمله في "عدم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضد إيران".

وفي مقابلة مع " بي سي" الإخبارية الأميركية، قال رداً على سؤال حول نشر مؤخرا قوات عسكرية كبيرة في : "نأمل ألا تكون هناك إجراءات أخرى، ضد ".



وأضاف الرئيس الأميركي: "لكنهم يطلقون النار على الناس عشوائيا في الشوارع وأكثر ما أزعجني هو عمليات الإعدام المخطط لها، لقد ألغوها، ونأمل أن يكون ذلك نهائيا".



وعندما سئل عما إذا كان ينبغي متابعة الوضع في إيران، أجاب ترامب: "أعتقد ذلك".



وأضاف: "سنكتشف ما الذي سيفعلونه بالأسلحة النووية، لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، إذا فعلوا ذلك فسنضرب مرة أخرى، إنهم يواصلون تجاربهم النووية، وفي مرحلة ما سيدركون أنهم لا يستطيعون فعل ذلك".