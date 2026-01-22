عن لبنان.. ماذا قال ترامب في دافوس؟

انطلق اجتماع قادة الدول المنضوية في "مجلس السلام" الذي أعلن الرئيس الأميركي عن تشكيله، حيث ألقى تطرّق فيها إلى مجموعة من الدولية والإقليمية.

وخلال كلمته، أعلن أنّ " أنهت 8 حروب في "، مؤكّدًا "السعي إلى إنهاء نزاعات استمرّ بعضها لأكثر من 35 عامًا"، ومشيرًا إلى أنّ "هناك سلامًا في لم يكن يتصوّر أحد أنه ممكن".



وقال إنّ "عندما يزدهر اقتصاد الولايات المتحدة يزدهر العالم كله"، لافتًا إلى أنّ "بلاده وجّهت ضربات قاصمة لتنظيم "، معتبرًا أنّ "التنظيم استعاد بعض أنفاسه خلال فترة جو بايدن الرئاسية".



وكشف ترامب أنّه "التقى الرئيس المصري وبحث معه ملف سدّ النهضة الذي يعيق تدفّق مياه النيل إلى مصر"، مؤكّدًا "العمل على إيجاد حلّ للخلاف القائم بشأنه".



كما أعلن اهتمام بلاده بإجراء حوار مع ، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة "استطاعت تدمير القدرات النووية بشكل كامل في حزيران الماضي".



ووجّه ترامب تحذيراً إلى حركة ، قائلًا إنّ "نهايتها ستكون حتمية في حال لم تنزع سلاحها وفق الاتفاق".



وفي ما يتعلّق بلبنان، قال الرئيس الأميركي في كلمته: "سأفعل شيئًا من أجل ".



ووقّع ترامب على ميثاق "مجلس سلام غزةط، قبل أن توقّع الدول المشاركة على الميثاق نفسه، متوجّهًا بالشكر إلى قادة الدول التي قبلت الانضمام إلى المجلس.

