عن لبنان.. ماذا قال ترامب في دافوس؟

وخلال كلمته، أعلن ترامب
أنّ "الولايات المتحدة
أنهت 8 حروب في العالم
"، مؤكّدًا "السعي إلى إنهاء نزاعات استمرّ بعضها لأكثر من 35 عامًا"، ومشيرًا إلى أنّ "هناك سلامًا في الشرق الأوسط
لم يكن يتصوّر أحد أنه ممكن".
وقال إنّ "عندما يزدهر اقتصاد الولايات المتحدة يزدهر العالم كله"، لافتًا إلى أنّ "بلاده وجّهت ضربات قاصمة لتنظيم داعش
"، معتبرًا أنّ "التنظيم استعاد بعض أنفاسه خلال فترة جو بايدن الرئاسية".
وكشف ترامب أنّه "التقى الرئيس المصري وبحث معه ملف سدّ النهضة الذي يعيق تدفّق مياه النيل إلى مصر"، مؤكّدًا "العمل على إيجاد حلّ للخلاف القائم بشأنه".
كما أعلن اهتمام بلاده بإجراء حوار مع إيران
، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة "استطاعت تدمير القدرات النووية الإيرانية
بشكل كامل في حزيران الماضي".
ووجّه ترامب تحذيراً إلى حركة حماس
، قائلًا إنّ "نهايتها ستكون حتمية في حال لم تنزع سلاحها وفق الاتفاق".
وفي ما يتعلّق بلبنان، قال الرئيس الأميركي في كلمته: "سأفعل شيئًا من أجل لبنان
".
ووقّع ترامب على ميثاق "مجلس سلام غزةط، قبل أن توقّع الدول المشاركة على الميثاق نفسه، متوجّهًا بالشكر إلى قادة الدول التي قبلت الانضمام إلى المجلس.