عن فرار مقاتلي داعش.. ماذا علّق الاتحاد الاوروبي؟

قال ، إن "التقارير عن فرار مقاتلين أجانب من تنظيم محتجزين في تمثل مصدر قلق بالغ"، مضيفاً أنه "يراقب عملية نقل المعتقلين إلى العراق".



