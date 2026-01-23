ماكرون خلال لقائه ​سلام: نُحضّر في باريس لمؤتمر دعم الجيش اللبناني

وفي ما يتعلّق بمؤتمر دعم ، قال : "نُحضّر في لمؤتمر دعم الجيش اللبناني، بهدف تعزيز قدراته ودوره الأساسي في خدمة الاستقرار والسيادة في ".

وأشار إلى أن لبنان وفرنسا يتشاركان المطالب عينها، لا سيّما احترام وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في .