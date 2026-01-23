وزير الخارجية التركي: هناك مؤشرات عديدة بأن إسرائيل ما زالت تخطط للهجوم على إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في طريق عودته إلى الولايات المتحدة بعد لقائه قادة من حول العالم في دافوس بسويسرا: "لدينا عدد كبير من السفن التي تتحرك في ذلك الاتجاه، تحسبا لأي طارئ، لا أرغب في حدوث أي شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".

