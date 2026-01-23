الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

القلق الأمني يتفاقم: شركات طيران تلغي رحلاتها إلى تل أبيب

2026-01-23 | 15:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
القلق الأمني يتفاقم: شركات طيران تلغي رحلاتها إلى تل أبيب
القلق الأمني يتفاقم: شركات طيران تلغي رحلاتها إلى تل أبيب

ألغت شركة الطيران الهولندية "KLM" بشكل مفاجئ رحلتيها الليليتين المقررتين اليوم الجمعة وغدًا السبت إلى إسرائيل، من دون توضيح الأسباب حتى الآن، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.

 

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب والمنطقة، وفق ما ذكرته القناة.

 

وفي السياق، نقلت القناة عن مصادر قولها إن “إسرائيل ما زالت تتوقع تعرضها لهجوم إيراني استباقي وتستعد له”.

مقالات ذات صلة
القلق الأمني يتفاقم: شركات طيران تلغي رحلاتها إلى تل أبيب

عربي و دولي

ايران

تل ابيب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الكرملين: على كييف الانسحاب من دونباس في أي تسوية لإنهاء الحرب
زيلنسكي: ننتظر أن يحدد الرئيس الأميركي المكان والزمان لتوقيع اتفاق الضمانات الأمنية بين كييف وواشنطن

اقرأ ايضا في عربي و دولي

اسرائيل تتوقّع: مقدمة لضربة؟!
01:31

اسرائيل تتوقّع: مقدمة لضربة؟!

قالت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، إن "تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن زيادة الانتشار العسكري الأميركي قد يكون مقدمة لهجوم على إيران، أو كتهديد عسكري ذي مصداقية مصمم للضغط على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل من الاتفاق الذي حقق في عهد الرئيس باراك أوباما".

01:31

اسرائيل تتوقّع: مقدمة لضربة؟!

قالت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، إن "تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن زيادة الانتشار العسكري الأميركي قد يكون مقدمة لهجوم على إيران، أو كتهديد عسكري ذي مصداقية مصمم للضغط على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل من الاتفاق الذي حقق في عهد الرئيس باراك أوباما".

"قصف أهداف برية وبحرية وجوية معاً".. قوة ترامب "الضاربة" في طريقها؟!
01:13

"قصف أهداف برية وبحرية وجوية معاً".. قوة ترامب "الضاربة" في طريقها؟!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في طريق عودته إلى الولايات المتحدة بعد لقائه قادة من حول العالم في دافوس بسويسرا: "لدينا عدد كبير من السفن التي تتحرك في ذلك الاتجاه، تحسبا لأي طارئ، لا أرغب في حدوث أي شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".

01:13

"قصف أهداف برية وبحرية وجوية معاً".. قوة ترامب "الضاربة" في طريقها؟!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في طريق عودته إلى الولايات المتحدة بعد لقائه قادة من حول العالم في دافوس بسويسرا: "لدينا عدد كبير من السفن التي تتحرك في ذلك الاتجاه، تحسبا لأي طارئ، لا أرغب في حدوث أي شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".

يحدث الآن

اخترنا لك
اسرائيل تتوقّع: مقدمة لضربة؟!
01:31
"قصف أهداف برية وبحرية وجوية معاً".. قوة ترامب "الضاربة" في طريقها؟!
01:13
هزّة أرضية بقوة 5.2 ضربت غرب تركيا
16:34
الخطوط الجوية السويسرية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل
16:01
عن إلغاء الرحلات.. الجيش الإسرائيلي يعلق!
15:58
بالصورة.. ارتفاع مؤشر البيتزا قرب البنتاغون
15:50
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026