حاملة الطائرات "لينكولن".. في الطريق!

أفاد مسؤول أميركي رفيع بوصول مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى منطقة مسؤولية الأميركية (سينتكوم) في .

ونقلت شبكة " ديجيتال" عن المصدر قوله إن الحاملة دخلت بالفعل نطاق العمليات، إلا أنها "لم تصل بعد إلى نقطة التمركز النهائية" التي تسمح لها بتنفيذ عمليات قتالية أو ضربات محتملة ضد أهداف إيرانية، مؤكدا أن "التموضع الحالي للمجموعة البحرية لا يتيح لها شن هجمات فورية".