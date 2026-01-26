عاجل
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله في منطقة النبطية بجنوب لبنان
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله في منطقة النبطية بجنوب لبنان
11:18
قاسم: "سنتصدى لأي تهديد يتعرض له الولي الفقيه" - شاهد الفيديو
09:17
من كاميرا مراقبة.. لحظة استهداف سيارة! (فيديو)
08:23
بري لن يرضى بحرب "إسناد إيران"! (فيديو)
08:09
مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة في صور (فيديو)
04:57
شريان حياة المدينة.. ينبض من جديد (فيديو)
حاملة الطائرات "لينكولن".. في الطريق!
2026-01-26
حاملة الطائرات "لينكولن".. في الطريق!
أفاد مسؤول أميركي رفيع بوصول مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى منطقة مسؤولية
القيادة المركزية
الأميركية (سينتكوم) في
المحيط الهندي
.
ونقلت شبكة "
فوكس نيوز
ديجيتال" عن المصدر قوله إن الحاملة دخلت بالفعل نطاق العمليات، إلا أنها "لم تصل بعد إلى نقطة التمركز النهائية" التي تسمح لها بتنفيذ عمليات قتالية أو ضربات محتملة ضد أهداف إيرانية، مؤكدا أن "التموضع الحالي للمجموعة البحرية لا يتيح لها شن هجمات فورية".
محليات
14:51
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله في منطقة النبطية بجنوب لبنان
محليات
14:35
مراسل الجديد: غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق علي الطاهر من جهة الميدنة كفرمان
خاص الجديد
13:58
جبهة لبنان.. ماذا لو؟ - شاهد الفيديو
