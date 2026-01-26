"أكثر من 400 مخبأ أسلحة".. بيان لليونيفيل!

أصدرت قوات اليونيفيل، بياناً، جاء فيه:

منذ شهر تشرين الثاني 2024، دعمت اليونيفيل انتشار في حوالي 130 موقعاً دائماً في ، وأحالت إليه أكثر من 400 مخبأً للأسلحة وبُنية تحتية تم العثور عليها. تسهم جهودنا معاً في دعم القرار 1701 وتعزيز الاستقرار طويل الأمد.