وزير الخارجية القطري إستقبل لودريان: استقرار لبنان يعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

واضافت: "أكد وزير الخارجية
خلال المقابلة، أن استقرار لبنان
يعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، مشددا على ضرورة التزام
الأطراف بتطبيق قرارالـ1701، واحترام سيادة الجمهورية اللبنانية
الكاملة على أراضيها".
وتابعت: "كما جدد إدانة دولة قطر للاعتداءات الإسرائيلية
على الأراضي اللبنانية، مؤكدا ضرورة تحمل مجلس الأمن
مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات والحفاظ على استقرار لبنان. ونوه بالدور المحوري للمجموعة الخماسية في مساندة لبنان، مشيرا في هذا السياق إلى استمرار دولة قطر في العمل المشترك والوثيق مع شركائها لضمان تنسيق الجهود الداعمة لحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ودعم مسارات التعافي والتنمية".