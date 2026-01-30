"اتفاق شامل مع دمشق".. بيان لـ قسد

أعلنت قوات ، التوصل إلى اتفاق "شامل" مع الحكومة يتضمن وقف إطلاق النار والبدء بـ"عملية دمج متسلسلة" للمؤسسات والقوى العسكرية والأمنية والإدارية بين الطرفين.

وفي بيان لها، أضافت أن "الاتفاق يشمل انسحاب العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي الحسكة والقامشلي" في شمال ، إضافة إلى تشكيل فرقة عسكرية تضم ألوية من قوات ".