وزير الخارجية الفرنسي: على إيران تقديم تنازلات كبرى لتفادي ضربات أميركية

القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تمارس ضغوطا كبيرة على واشنطن لعدم التوصل لاتفاق وشن هجوم على إيران

هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: ترامب يريد تفكيك مشروع إيران النووي لكن إسرائيل تطالب بتفكيك قدراتها الصاروخية

ترامب: إذا لم نصل لاتفاق سنستكشف ما إذا كان خامنئي على حق